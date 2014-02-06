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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷

عکس : محمد حسین ولایتی

رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی

رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی

رقابت های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی صبح امروز پنج شنبه در سالن کشتی شهدای هفتم تیر برگزار شد.

کد مطلب 2230863

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