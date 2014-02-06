https://mehrnews.com/xpY8Q ۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷ کد مطلب 2230863 عکس عکس ۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷ عکس : محمد حسین ولایتی رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام تختی رقابت های بینالمللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی صبح امروز پنج شنبه در سالن کشتی شهدای هفتم تیر برگزار شد. کد مطلب 2230863 کپی شد مطالب مرتبط حضور چهرههای سرشناس و طلسمی که شکسته شد/ معلم فداکار هم آمد تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان شد تماشاگران ایرانی مرا بهت زده کردند/ دوشغله بودن خادم ایرادی ندارد برچسبها شهرام ناظری جام تختی محمد حسین ولایتی
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