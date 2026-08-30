به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، صبح یکشنبه در دیدار با منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت تداوم تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم و توسعه زیرساختهای منطقه اورامانات تأکید کرد.
ماموستا قادری با اشاره به جایگاه و خدمات امام راحل در دفاع از مردم پاوه اظهار کرد: امام خمینی(ره) حق بزرگی بر گردن مردم این منطقه دارد و در جریان حصر پاوه با پیام ارزشمند خود، نقش و حمایتی ماندگار از حیات منطقه و مردم این دیار داشت.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: در شرایطی که ملت ایران همواره با توطئهها و فشارهای دشمنان مواجه بوده است، باید با تکیه بر ایمان، وحدت و مقاومت مسیر خود را ادامه دهیم.
امام جمعه پاوه با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: همانگونه که محاصره شعب ابیطالب به فضل الهی شکست خورد، دشمنان ملت ایران نیز در برابر اراده و مقاومت ملت ایران شکست خواهند خورد.
وی در ادامه با اشاره به وجود همدلی و تعامل میان مسئولان استان خطاب به استاندار کرمانشاه گفت: ما به عنوان نخستین گروه برای عرض تبریک و خیرمقدم خدمت شما آمدیم و شما نیز در نخستین سفر شهرستانی خود به پاوه آمدید که این موضوع برای ما ارزشمند بود.
ماموستا قادری افزود: ما جز با زبان خیر درباره شما سخن نگفتهایم و زحمات و تلاشهای شما برای منطقه مشهود است؛ هر جا از شما کاری ساخته بوده، دریغ نکردهاید و انتظار داریم این رویکرد در ادامه نیز تداوم داشته باشد.
وی با قدردانی از اقدامات و پیگیریهای استاندار کرمانشاه برای استان و منطقه اورامانات تصریح کرد: امیدواریم این تعامل و همراهی میان مدیریت استان و مردم و مسئولان منطقه همچنان ادامه داشته باشد و نتایج آن در زندگی مردم و توسعه منطقه نمایانتر شود.
امام جمعه پاوه با اشاره به مشکلات متعدد مردم، بهویژه در حوزه گرانی و مسائل معیشتی، خواستار تداوم پیگیریهای مدیریت استان برای کاهش مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم شد.
وی اظهار کرد: مردم منطقه با مشکلات و مطالبات مختلفی مواجه هستند و انتظار دارند مسئولان با جدیت بیشتری برای رفع این مشکلات و فراهم کردن زمینههای توسعه و رفاه مردم تلاش کنند.
ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتقای زیرساختهای مرز شوشمی تأکید کرد و گفت: مرز شوشمی از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی منطقه برخوردار است و تقویت زیرساختهای این مرز میتواند زمینهساز رونق بیشتر مبادلات و فعالیتهای اقتصادی در منطقه باشد.
وی افزود: لازم است زیرساختهای مرز شوشمی تقویت شده و سایر موانع و مشکلات موجود نیز با جدیت از سوی مسئولان مربوطه پیگیری و برطرف شود تا مردم منطقه بتوانند از ظرفیتهای اقتصادی این مرز بهره بیشتری ببرند.
امام جمعه پاوه با تأکید بر اهمیت استمرار تعامل میان مسئولان گفت: هرچه هماهنگی و همراهی میان مجموعه مدیریت استان، مسئولان شهرستان و مردم بیشتر باشد، زمینه برای حل مشکلات و اجرای برنامههای توسعهای نیز فراهمتر خواهد شد.
ماموستا قادری در پایان با قدردانی مجدد از رویکرد تعاملی استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد: با استمرار این تعامل و همراهی، روند توسعه منطقه اورامانات شتاب بیشتری گرفته و گامهای مؤثرتری برای رفع مشکلات مردم برداشته شود.
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