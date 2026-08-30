به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در دیدار با حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، ضمن تبریک میلاد سراسر نور پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، از همراهی و حمایت‌های وی از مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: توفیق یافتیم در این ایام فرخنده خدمت ماموستا قادری برسیم و ضمن تبریک این مناسبت‌ها، از همراهی‌ها، حمایت‌ها و روشنگری‌های ایشان در مسیر خدمت به مردم صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه راهبردی پاوه و اورامانات گفت: تاریخ پاوه نشان می‌دهد که این منطقه همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی نقشی مهم و اثرگذار داشته است.

حبیبی افزود: از جمله این مقاطع می‌توان به حوادث پاوه و شکستن حصر این شهر به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، حضور شهید دکتر چمران و یاران ایشان و همچنین نقش روشنگرانه و مؤثر ماموستا قادری در آن مقطع تاریخی اشاره کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه اجتماعی و معنوی ماموستا قادری ادامه داد: بخش قابل توجهی از وضعیت امروز پاوه، مرهون حضور و نقش‌آفرینی افرادی است که در روزهای سخت و دشوار و همچنین روزهای خوب، در کنار مردم بوده‌اند.

وی تصریح کرد: ماموستا قادری همواره در کنار مردم بوده و هست و به فرموده رهبر شهید انقلاب، به عنوان عالمی مجاهد و روشنفکر، از خوشنامی و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم برخوردار است.

حبیبی با تأکید بر اهمیت همراهی علما و ائمه جمعه با مجموعه مدیریت اجرایی استان اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی ائمه جمعه و علما از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجموعه مدیریت استان است و انگیزه مضاعفی برای خدمت به مردم ایجاد می‌کند.

وی افزود: این همراهی‌ها موجب شده است بسیاری از گره‌ها و مسائل در منطقه با سهولت و سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود و روند خدمت‌رسانی به مردم نیز تسهیل شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای مجموعه مدیریت استان بسیار ارزشمند است که ماموستا قادری را در کنار مسئولان و دستگاه‌های اجرایی می‌بینیم و قدردان این همراهی هستیم؛ چرا که وقتی علما و ائمه جمعه در کنار رویکرد خدمت‌رسانی مدیران اجرایی قرار می‌گیرند، بسیاری از امور با سرعت و قوت بیشتری پیش می‌رود.

حبیبی در پایان گفت: حضور ما در خدمت ماموستا قادری، علاوه بر عرض تبریک مناسبت‌های فرخنده میلاد پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرصتی برای تشکر و سپاس از روشنگری‌ها، حمایت‌ها و هدایتگری‌های ایشان در میان مردم و نقش مؤثرشان در امیدآفرینی و تقویت همدلی بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همراهی‌ها و همدلی‌ها، شاهد تقویت وحدت، توسعه و پیشرفت روزافزون پاوه و منطقه اورامانات باشیم.