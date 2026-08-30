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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

حبیبی: حمایت ماموستا قادری پشتوانه‌ای برای توسعه اورامانات است

حبیبی: حمایت ماموستا قادری پشتوانه‌ای برای توسعه اورامانات است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با قدردانی از همراهی ماموستا قادری با مدیریت استان، حمایت علما و ائمه جمعه را پشتوانه‌ای برای خدمت‌رسانی و توسعه اورامانات دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در دیدار با حاج ماموستا ملا قادر قادری، امام جمعه پاوه، ضمن تبریک میلاد سراسر نور پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت، از همراهی و حمایت‌های وی از مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: توفیق یافتیم در این ایام فرخنده خدمت ماموستا قادری برسیم و ضمن تبریک این مناسبت‌ها، از همراهی‌ها، حمایت‌ها و روشنگری‌های ایشان در مسیر خدمت به مردم صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه راهبردی پاوه و اورامانات گفت: تاریخ پاوه نشان می‌دهد که این منطقه همواره در مقاطع حساس انقلاب اسلامی نقشی مهم و اثرگذار داشته است.

حبیبی افزود: از جمله این مقاطع می‌توان به حوادث پاوه و شکستن حصر این شهر به فرمان حضرت امام خمینی(ره)، حضور شهید دکتر چمران و یاران ایشان و همچنین نقش روشنگرانه و مؤثر ماموستا قادری در آن مقطع تاریخی اشاره کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه اجتماعی و معنوی ماموستا قادری ادامه داد: بخش قابل توجهی از وضعیت امروز پاوه، مرهون حضور و نقش‌آفرینی افرادی است که در روزهای سخت و دشوار و همچنین روزهای خوب، در کنار مردم بوده‌اند.

وی تصریح کرد: ماموستا قادری همواره در کنار مردم بوده و هست و به فرموده رهبر شهید انقلاب، به عنوان عالمی مجاهد و روشنفکر، از خوشنامی و جایگاه ویژه‌ای در میان مردم برخوردار است.

حبیبی با تأکید بر اهمیت همراهی علما و ائمه جمعه با مجموعه مدیریت اجرایی استان اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی ائمه جمعه و علما از مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، مایه دلگرمی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای مجموعه مدیریت استان است و انگیزه مضاعفی برای خدمت به مردم ایجاد می‌کند.

وی افزود: این همراهی‌ها موجب شده است بسیاری از گره‌ها و مسائل در منطقه با سهولت و سرعت بیشتری پیگیری و برطرف شود و روند خدمت‌رسانی به مردم نیز تسهیل شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای مجموعه مدیریت استان بسیار ارزشمند است که ماموستا قادری را در کنار مسئولان و دستگاه‌های اجرایی می‌بینیم و قدردان این همراهی هستیم؛ چرا که وقتی علما و ائمه جمعه در کنار رویکرد خدمت‌رسانی مدیران اجرایی قرار می‌گیرند، بسیاری از امور با سرعت و قوت بیشتری پیش می‌رود.

حبیبی در پایان گفت: حضور ما در خدمت ماموستا قادری، علاوه بر عرض تبریک مناسبت‌های فرخنده میلاد پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرصتی برای تشکر و سپاس از روشنگری‌ها، حمایت‌ها و هدایتگری‌های ایشان در میان مردم و نقش مؤثرشان در امیدآفرینی و تقویت همدلی بود.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همراهی‌ها و همدلی‌ها، شاهد تقویت وحدت، توسعه و پیشرفت روزافزون پاوه و منطقه اورامانات باشیم.

کد مطلب 6932086

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