کشف ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با قاچاق سوخت مرزبانان مینابی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک مشک ماری شکل حامل سوخت قاچاق را در حوزه استحفاظی شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده قریب به ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده را ۶۰ میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

میرعالی، بیان کرد: سوخت کشف شده طبق روال قانونی تحویل شرکت پخش و توزیع فرآورده‌های نفتی شد تا وارد چرخه توزیع قانونی شود.

وی با اشاره به پیامدهای مخرب قاچاق فرآورده‌های نفتی بر اقتصاد کشور، تأکید کرد: دریابانی میناب در مبارزه با پدیده قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان در خشکی و دریا مقابله خواهد کرد.