  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

پایان کار ایران با ۲ مدال؛

ساغر مرادی در مسابقات بین المللی تکواندو زنان قهرمان شد/۶ نفر حذف شدند

ساغر مرادی در مسابقات بین المللی تکواندو زنان قهرمان شد/۶ نفر حذف شدند

پرونده تیم هشت نفره تکواندو ایران در رقابت‌های بین المللی زنان جهان با یک مدال طلا و یک نقره و حذف ۶ تکواندوکار در چین بسته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مسابقات بین المللی آزاد زنان جهان با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از۵۸ کشور جمعه ششم شهریور به میزبانی چین در سالن «شانگسی» شهر تائویان آغاز و امروز به پایان رسید.تیم ملی بانوان ایران با هشت تکواندوکار در این مسابقات حضور یافت که در نهایت موفق به کسب دو مدال طلا و نقره شد.

نتایج روز پایانی به این شرح است:

امروز یکشنبه هشتم شهریور ماه در روز پایانی این مسابقات رقابت های اوزان ۵۷- کیلوگرم و ۶۷- کیلوگرم برگزار شد که ناهید کیانی و هستی محمدی و از تیم کشورمان خیلی زود از جدول مسابقات خارج شدند و ساغر مرادی هم طلا گرفت.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم دور نخست «داریا ماسلی» از روسیه را از پیش رو برداشت و سپس برابر «جیانی» از چین، «چوا» از آمریکا، «دوریس» از کرواسی و «پرسیچ» از صربستان به برتری دو رانده دست یافت و راهی فینال شد.مرادی در مبارزه پایانی در پیکار با «وانسا کورندل» از یونان به برتری در دو راند رسید و طلا گرفت.بهترین پیروزی مرادی برتری برابر حریف صربستانی با مدال نقره المپیک و جهان بود، وی در برابر این حریف عنوان دار عملکرد قابل تحسینی داشت .

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی بعد از یک دور استراحت به «گرینوود» از باخت و از دور مسابقات کنار رفت. هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن هم پس از «آدام راسانا» از کومور به «ژانگ» از چین در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد و حذف شد.

بنابراین تیم هشت نفره بانوان در این مسابقات با همان تگ مدال نقره حنا زرین کمر به کار خود خاتمه داد.ساینا کریمی ، نسترن ولی نژاد، ناهید کیانی، یلدا ولی زاده، فاطمه ابراهیمی و هستی محمدی هم حذف شدند.

کد مطلب 6932092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      5 0
      پاسخ
      با دو مدال طلا و نقره به کار خود پایان داد،نه تک مدال نقره خانم زرین کمر.
    • NL ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      1 1
      پاسخ
      همگی خسته نباشید خانم ناهید کیانی چرا این همه ضعیف انشاالله قهرمانی در بازی های اسیایی
    • فاطمه IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      4 2
      پاسخ
      سلام دخترمن استعداد خوبی در ورزش داره به نظرتون بهترین جا برای ثبت نام در کلاس های تکواندو یا کاراته کجاست؟
    • اکبریوسفی FR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 1
      پاسخ
      درودخدابراین دخترگلم بخداوقتی ماایرانیها قهرمانی دختران وپسرانمان رامیبینیم انقدرشادمیشویم که خدامیداند ودراخرمن برای این عزیزدلم ازخدامیخواهم که او را از گزندروزگار حفظ نموده وبرای اوپیروزیهای چشمگیری را هیه نماید
    • رضا محمدیان IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سلام. مرحبا و آفرین به دختران قهرمان ایران زمین. چه خانم مرادی که طلا گرفت و چه دختران عزیز دیگری نقره گرفتند و چه الباقی که حذف شدند. با توکل به خداوند و تلاش بیشتر و حمایت چندین برابری فدراسیون و مسئولان قطعا در میدان های آینده همه آنها مجددا می‌درخشند و طلایی و نقره ای میشوند. همه شما قهرمان ایران هستید و درود خداوند به همه ورزشکاران و حامیان آنها. ورزش و تندرستی جوانان در یک کشور باعث رشد و شکوفایی یک مملکت میشود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها