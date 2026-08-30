به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد، از تداوم ناپایداری‌های جوی، وزش باد شدید، رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی مناطق استان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان البرز، آسمان استان در روز یکشنبه هشتم شهریورماه کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید، رگبار پراکنده، رعدوبرق و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد شدید در البرز

بر اساس این پیش‌بینی، در روز یکشنبه سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حدود ۵۴ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و احتمال خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در پی وزش باد وجود دارد.

در محورهای شمالی و کوهستانی البرز نیز طی این روز، شرایط ناپایدار جوی و احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی شده است.

کاهش دما از دوشنبه

اداره‌کل هواشناسی البرز برای دوشنبه نهم شهریورماه نیز آسمانی کمی تا نیمه‌ابری را پیش‌بینی کرده و اعلام کرده است که وزش باد شدید و گردوخاک در برخی ساعات ادامه خواهد داشت.

همچنین از روز دوشنبه روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود و دمای هوا در محور کرج بین ۱۶ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

سرعت وزش باد در روز دوشنبه نیز در برخی مناطق استان می‌تواند به حدود ۶۲ کیلومتر بر ساعت برسد.

هشدار هواشناسی برای سازه‌های موقت

در هشدار سطح زرد هواشناسی البرز، وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق، گردوخاک و کاهش دما به عنوان مخاطرات جوی اعلام شده است.

بر اساس این هشدار، احتمال آسیب به سازه‌های موقت، شکستن شاخه درختان، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد و شهروندان باید نسبت به استحکام سازه‌های موقت و رعایت نکات ایمنی توجه داشته باشند.

هواشناسی همچنین نسبت به احتیاط در تردد و خودداری از توقف خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی توصیه کرده است.