به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاحنژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشهها و پیشبینیهای جوی نشان میدهد استان طی روزهای پیشرو تحت تأثیر فعالیت یک موج ناپایدار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: فعالیت این موج در برخی ساعات موجب افزایش سرعت وزش باد و شکلگیری گردوخاک در بخشهایی از استان خواهد شد.
احتمال رگبار و رعدوبرق در البرز
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: این ناپایداری جوی میتواند در برخی مناطق استان با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه باشد.
فلاحنژاد بیان کرد: خیزش گردوخاک نیز از دیگر پیامدهای احتمالی این شرایط است که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید در برخی مناطق شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت این موج ناپایدار گفت: وزش باد شدید میتواند سازههای سبک و موقت، تابلوهای تبلیغاتی و اجزای ناپایدار ساختمانها را تحت تأثیر قرار دهد.
هشدار درباره سقوط درختان و اجسام
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز خاطرنشان کرد: احتمال شکستن شاخهها و سقوط درختان نیز در پی افزایش سرعت وزش باد وجود دارد و لازم است شهروندان در زمان فعالیت این سامانه جوی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.
فلاحنژاد از شهروندان خواست از پارک خودرو در حاشیه درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
وی همچنین تأکید کرد: هنگام تردد در سطح شهر باید فاصله ایمن از سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و سایر اجسام و سازههای مستعد سقوط رعایت شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین از فعالان حوزه ساختوساز خواست پیش از تشدید وزش باد، وضعیت کارگاههای ساختمانی را بررسی کنند.
وی افزود: محکمسازی داربستها، سازههای موقت و سایر بخشهای آسیبپذیر کارگاههای ساختمانی باید پیش از آغاز وزش باد شدید انجام شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
کاهش محسوس دما از سهشنبه
فلاحنژاد با اشاره به تغییرات دمایی استان پس از عبور موج ناپایدار جوی گفت: مطابق پیشبینیهای هواشناسی، پس از پایان فعالیت این سامانه، روند کاهش محسوس دما از صبح سهشنبه در استان البرز آغاز خواهد شد.
وی بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان برای مواجهه با آثار احتمالی این شرایط جوی تأکید کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در پایان از شهروندان خواست اخبار و هشدارهای هواشناسی و مدیریت بحران را از مراجع رسمی و معتبر دنبال کنند و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
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