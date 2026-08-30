پروژه آبرسانی به ۵۰ روستای اندیکا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه با هدف رفع تنش آبی پایدار و تأمین آب شرب و بهداشتی ساکنان مناطق روستایی اندیکا اجرا شده است. ارزش ریالی پروژه انجام‌شده در این فاز، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفر معادل چهار هزار و ۲۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد. در این طرح، آب شرب پایدار برای ۵۰ روستای منطقه تأمین شده است.

عملیات اجرایی این پروژه شامل حفر یک حلقه چاه و گالری به‌صورت دستی و همچنین اجرای ۱۴ حلقه نیلینگ با قطر چهار اینچ و به طول ۱۳۰ متر بوده است. همچنین دو دستگاه پمپ شناور در چاه نصب و تأسیسات مربوطه توسعه یافته است. طول خطوط انتقال اجراشده در این پروژه نیز بالغ بر ۱۴۰ کیلومتر لوله فولادی گالوانیزه با قطرهای ۳ تا ۲۰ اینچ می‌باشد.

استاندار خوزستان در این آیین ضمن گرامیداشت هفته دولت تأکید کرد: خدمت‌رسانی به مناطق محروم و صعب‌العبور، یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و این پروژه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت در توزیع آب و بهبود کیفیت زندگی روستاییان محسوب می‌شود.

این پروژه با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، شرکت آب و فاضلاب و پیمانکاران بخش خصوصی به سرانجام رسیده و فازهای بعدی آن نیز در دستور کار قرار دارد.