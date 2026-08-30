آذربایجان غربی ویترین وحدت اقوام؛ همگرایی مسیری برای تقویت تمدن اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: آذربایجان غربی از جمله استانهای برخوردار از تنوع قابل توجه قومی، مذهبی و فرهنگی در کشور است؛ تنوعی که طی سالهای طولانی، بخشی از ساختار اجتماعی و هویت این منطقه را شکل داده و همزیستی مسالمتآمیز میان گروههای مختلف را به یکی از ویژگیهای مهم جامعه این استان تبدیل کرده است.
در این میان، وحدت و انسجام اجتماعی از مهمترین مؤلفههای حفظ ثبات و تقویت سرمایه اجتماعی به شمار میرود، موضوعی که در آذربایجان غربی، با توجه به ویژگی های جمعیتی و فرهنگی استان، اهمیت دوچندانی دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اشتراکات ملی، تعلق به سرزمین و منافع مشترک اجتماعی میتواند زمینهساز همدلی و همکاری میان گروههای مختلف جامعه باشد و تفاوتهای فرهنگی و مذهبی را به فرصتی برای شناخت و تعامل بیشتر تبدیل کند.
در شرایطی که تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد و همدلی میان اقشار مختلف جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، تجربه آذربایجان غربی میتواند نمونهای قابل تأمل از ظرفیتهای موجود برای همزیستی و انسجام باشد؛ ظرفیتی که حفظ و تقویت آن نیازمند توجه مستمر به اشتراکات، احترام به تفاوتها و فراهم کردن زمینه مشارکت برابر همه گروههای اجتماعی است.
وحدت، یک ضرورت برای حفظ انسجام جوامع اسلامی
وحدت اسلامی امروز بیش از آنکه یک توصیه اخلاقی باشد، یک ضرورت برای حفظ انسجام جوامع اسلامی و حرکت در مسیر پیشرفت و اقتدار امت اسلامی است. در شرایطی که جهان اسلام با چالشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعددی روبهروست، تقویت نقاط مشترک میان مسلمانان و پرهیز از دامنزدن به اختلافات مذهبی و قومی میتواند زمینهساز ثبات، امنیت و پیشرفت جوامع اسلامی باشد.
از نگاه رهبر انقلاب، وحدت اسلامی صرفاً به معنای کنار گذاشتن تفاوتهای مذهبی نیست؛ بلکه به معنای شناخت مشترکات، همکاری بر سر اهداف مشترک و تبدیل ظرفیتهای متنوع جهان اسلام به یک توان جمعی است. این نگاه، وحدت را از سطح یک شعار مناسبتی فراتر میبرد و آن را به بخشی از راهبرد بلندمدت جهان اسلام برای عبور از چالشها تبدیل میکند.
در همین چارچوب، تمدن نوین اسلامی بدون همگرایی میان مسلمانان و بدون شکلگیری یک اراده مشترک قابل تحقق نخواهد بود. تمدنسازی نیازمند استفاده از ظرفیتهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همه جوامع اسلامی است و این ظرفیتها زمانی میتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند که اختلافات به جای تبدیل شدن به عامل تقابل، در چارچوب گفتوگو و همزیستی مدیریت شوند.
آذربایجان غربی نیز به دلیل تنوع قومی و مذهبی، نمونهای قابل توجه از ضرورت این همزیستی است. تجربه زندگی مشترک اقوام و پیروان مذاهب مختلف در این استان نشان میدهد که حفظ انسجام اجتماعی، احترام متقابل و تقویت نقاط اشتراک، نهتنها به امنیت و آرامش جامعه کمک میکند، بلکه میتواند الگویی برای تحقق عملی مفهوم وحدت و حرکت به سوی جامعهای منسجمتر و در نهایت تمدن اسلامی باشد.
علما، دژ مستحکم وحدت امت اسلامی در شرایط حساس کنونی هستند
امام جمعه مهاباد و مشاور دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: وفاداری به آرمانهای امام مجاهد شهید و پاسداری از میراث وحدتآفرین ایشان، بهترین راهکار برای مقابله با توطئههای دشمنان و حفظ عزت ایران اسلامی است.
ماموستا عبدالسلام امامی امام جمعه مهاباد با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام و رویدادهای اخیر در غرب آسیا، خاطرنشان کرد که تقابل حق و باطل همواره وجود داشته و استعمارگران نوین با لباسهای جدید به کشورها میتازند و از افراد خائن برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند. وی ایران اسلامی را الگوی بینظیر مقاومت در برابر ابرقدرتهای توخالی و پوشالی دانست و گفت: امام خمینی (ره) و رهبر شهید ما، دروازه ورود به حیات طیبه را بر روی امت اسلامی گشودند و امروز نیز باید بر همان ریل حرکت کنیم.
وی با تاکید بر نقش محوری علما به عنوان قلعه اصلی اتحاد امت اسلامی، اظهار کرد: اگر علما به وظایف خود عمل کنند، دیگر حلقهها نیز در مسیر درست حرکت میکنند و از صحبتهای نسنجیده و موضعگیریهای غیرحکیمانه پرهیز میشود. امام جمعه مهاباد با استناد به فرمایش امام صادق (ع) که میفرمایند: علما باید مسائل اختلافی را اولویتبندی کنند، تأکید کرد که در شرایط فعلی، اولویت اصلی، مقابله با تهاجم رژیم صهیونیستی و حامیان آن است و از علما و فعالان فرهنگی و رسانهای خواست تا با رفتار و کردار وحدتآفرین خود، از دامن زدن به اختلافات پرهیز کنند.
ماموستا امامی بر ضرورت هوشیاری و پاسداشت خون شهدا در برابر توطئههای دشمنان تأکید کرد و گفت: ما باید آب در هاون دشمنان نریزیم تا آسیاب آنان به گردش درنیاید و عزت خود را که حاصل لطف الهی، هوشیاری مردم و رهبری فرزانه است، حفظ کنیم.
وحدت، بصیرت و همبستگی مسلمانان مهمترین عامل خنثیسازی این توطئههاست
یکی از نمایندگان مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی به عنوان رمز ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان، گفت: دشمنان همواره تلاش کردهاند با ایجاد اختلاف و تفرقه میان مسلمانان، به اهداف خود دست یابند، اما وحدت، بصیرت و همبستگی مسلمانان مهمترین عامل خنثیسازی این توطئههاست.
آیت الله عسگردیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر،با تاکید برجایگاه والای پیامبر اسلام(ص) در هدایت بشریت، افزود: میلاد پیامبر اعظم(ص) فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمانهای اسلامی و تقویت همدلی و برادری میان مسلمانان است.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد، انسجام و تقویت روحیه برادری میان اقوام و مذاهب اسلامی هستیم تا در برابر تهدیدها و نقشههای دشمنان با قدرت ایستادگی کنیم.
وی با انتقاد از رویکرد برخی مدعیان اسلام، افزود: عدهای امروز دم از اسلام میزنند، اما وقتی وارد اداره جامعه میشوند، سنت و سیره نبوی را کنار گذاشته و عقل و خرد خود را ملاک قرار میدهند. اسلام ضمن اینکه عقل و خرد جمعی را محترم و لازم میداند، اما نباید از سنت و سیره پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) و قرآن دست بکشیم.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب، تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب سالها در مسئولیتهای مختلفی قبل از رهبری بودند و سی و هفت سال نیز زعامت امت اسلامی را به عهده داشتند؛ هدفها و الگوها را با گفتار و عمل خود ترسیم کرده و عمق معارف دینی را در جامعه تقویت کردند.
وی با اشاره به نگاه جامع رهبر شهید به معارف دینی، خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب، آموزههای دینی، سنت و سیره ائمه معصومین(ع) و قرآن را در قالب یک مجموعه واحد و منسجم میدیدند.
آیت الله دیرباز با اشاره به نقش رهبر شهید در ترویج مقاومت، گفت: رهبر شهید انقلاب، مفهومی را که در جامعه رواج داد و تقویت کرد، مقاومت بود. یکی از سختیهای کار نبی مکرم اسلام(ص)، همراهکردن مردم بود و در عصر ما نیز دشمن تلاش کرد مردم را از حکومت و امام جدا کند؛ اما رهبر شهید با هوشیاری و تدبیر خود، اجازه نداد دشمن به اهداف خود برسد و پایههای مقاومت و حضور مردم در صحنه را تأسیس و تقویت کردند.
عالم تمدن ساز؛ محور وحدت و معماری تمدن نوین اسلامی
مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاههای آذربایجان غربی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، وحدت را تجلی توحید خواند و بر محوریت عالم شایسته و نگاه تمدنی در همکاریهای علمی شیعه و سنی تاکید کرد.
حجتالاسلام حبیب محمدنژاد چاوشی با اشاره به جایگاه راهبردی این همایش در تبیین تمدن نوین اسلامی، به ترسیم دورنمای همکاریهای علمی و فرهنگی علمای شیعه و سنی در چند دههٔ آینده پرداخت و سه محور اساسی را ترسیم کرد.
وی تصریح کرد: انسانها تنها با همدلی و همکاری میتوانند طعم شیرین توسعه، صلح و پیشرفت را بچشند؛ وگرنه انبوهی از دانشمندان خودبین و فرعونصفت، هرگز به این شیرینی دست نمییابند. عالم تمدنساز، عالمی است که خود را جزئی از دریای بیکران علمای جهان میبیند و به دنبال آرمان واحد و برنامه مشترک است.
مسئول نهاد نمایندگی ولیفقیه در دانشگاههای استان، اولین و مهمترین رسالت عالم تمدن ساز را محوریت وحدت دانست و خاطرنشان کرد:در تشیع، ولایت فقیه و در میان اهل سنت نیز «عالم شایسته» به عنوان محور وحدت، نقشی کلیدی دارد و ایشان با اشاره به ظرفیتهای موجود، تصریح کرد که علمای اهل سنت در این عرصه از بصیرتی والا برخوردارند و میدانند که امنیت و پیشرفت جامعه، در گرو انسجام حول یک محور واحد است.
حجت الاسلام محمدنژاد چاوشی با یادآوری شکوفایی تمدن اسلامی پس از پیامبر اکرم (ص) که زمینهساز رشد دانشمندان جهان شد، تاکید کرد:عالم تمدنساز نباید خود را کوچک یا کمظرفیت ببیند و نباید در برابر تمدن غربی احساس حذف کند.
وی افزود: ما باید جوانان را به جامعهٔ متمدن اسلامی دعوت کنیم؛ جامعهای که هم در بعد مادی و هم در بعد معنوی رشد دارد؛ چیزی که در تمدن غرب یکبعدی و رو به زوال است.
«شیعه انگلیسی» و «وهابیت» دو روی یک سکه برای تفرقهافکنی هستند
امامجمعه سلماس، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به تبیین نقش بیبدیل وحدت در خنثیسازی توطئههای استکبار پرداخت.
حجت الاسلام ابراهیم طباطبایی با اشاره به تلاشهای گسترده دشمنان برای ایجاد شکاف میان قومیتها و مذاهب، تصریح کرد: دشمنان اتاقهای فکر تشکیل دادهاند و سرمایهگذاری میکنند تا بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند، زیرا هرچه وحدت ما بیشتر باشد، آنها در اهداف شوم خود ناکامتر خواهند بود.
امامجمعه سلماس با افشای ماهیت جریانهای انحرافی، گفت: جریان بهاصطلاح شیعه انگلیسی، نه دلش برای شیعه میسوزد و نه به آموزههای اهلبیت (ع) و فرمایشات امامین انقلاب پایبند است؛ همانگونه که وهابیت نیز مدافع واقعی اهلسنت نیست. این دو جریان، فقط برای اختلافافکنی ایجاد شدهاند و جیرهخوار استکبار هستند.
وی با تاکید بر اینکه اشتراکات شیعه و سنی بیش از ۹۵ درصد است، افزود: دشمن روی همان کمتر از ۵ درصد اختلافات سرمایهگذاری میکند و ما نباید اجازه دهیم این توطئه به ثمر بنشیند. پیامبر اکرم (ص) همواره میان قبایل مختلف از جمله اوس و خزرج و نیز میان مهاجر و انصار، به اتحاد و انسجام دعوت میکردند و امروز نیز وظیفهٔ ما تداوم همین مسیر است.
حجت الاسلام طباطبایی با تجلیل از بنیانگذاری هفتهٔ وحدت توسط امام خمینی (ره)، گفت: این وحدت در استان آذربایجان غربی و شهرستان سلماس، امری دائمی و جاری است و محدود به یک هفته نیست.
وی با نقل قول از رهبر معظم انقلاب که فرمودند: هر کس به اختلاف دامن بزند، مزدور دشمن است و همچنین وصیت ایشان مبنی بر نگارش «اتحاد» بر کفن، بر ضرورت پرهیز از توهین به مقدسات یکدیگر تاکید وخاطرنشان کرد: این وصایا، پیام روشنی برای تداوم وحدت و مقابله با توطئههای دشمنان دارد.
امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز داریم
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: شکلگیری تمدن اسلامی زمانی محقق میشود که اندیشه دینی با نیازهای واقعی جامعه ارتباط برقرار کند و برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی راهکار ارائه دهد.
ماموستا مامد کلشینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر جایگاه علما در فرآیند تمدنسازی اسلامی تصریح کرد: وظیفه عالم دینی تنها عبادت و بیان احکام نیست؛ عالم باید مقتضیات زمان را بشناسد و میان نصوص مقدس و نیازهای جامعه امروز، پیوندی مؤثر برقرار کند.
وی ادامه داد: رسالت عالم دینی باید از منبر و محراب فراتر رود و در عرصههای فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و مسائل اجتماعی نیز نمود و اثرگذاری داشته باشد.
امام جمعه اهل سنت ارومیه با اشاره به پرسشها و مسائل نوپدید جامعه خاطرنشان کرد: علما برای پاسخگویی متقن به نیازهای نسل جدید، باید به علم نافع، شناخت دقیق شرایط زمان و اجتهاد پویا مجهز باشند.
وی افزود: شکلگیری تمدن اسلامی زمانی محقق میشود که اندیشه دینی با نیازهای واقعی جامعه ارتباط برقرار کند و برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی راهکار ارائه دهد.
ماموستا کلشینژاد مدارا، همزیستی با هموطنان و تقویت روابط میان پیروان مذاهب اسلامی را از جلوههای عملی وحدت دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و انسجام نیاز داریم و این وحدت باید پشتوانهای محکم برای دفاع از ایران اسلامی و آرمانهای امت اسلامی باشد.
علما، دژ مستحکم وحدت امت اسلامی در شرایط حساس کنونی هستند
استاندار آذربایجان غربی در همایش اخیر به مناسبت هفته وحدت با تاکید بر نقش علما، ائمه جمعه و مردم در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی گفت: آذربایجانغربی در جریان جنگ اخیر، از نظر وحدت و انسجام عملکردی مثالزدنی داشت و این سرمایه اجتماعی میتواند پشتوانه حرکت استان در مسیر توسعه و تمدنسازی باشد.
رضا رحمانی با اشاره به تجربه آذربایجانغربی در جریان جنگ اخیر افزود: به برکت خون شهدا و تحت هدایت و همراهی علمای بزرگوار، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت و همه مردم، آذربایجانغربی در این مقطع از نظر انسجام و وحدت، عملکردی مثالزدنی از خود نشان داد.
وی این وحدت را یکی از مهمترین دستاوردهای استان دانست و تصریح کرد: این اتفاق تنها یک موضوع مربوط به دوران جنگ نیست، بلکه یک سرمایه برای آینده آذربایجانغربی محسوب میشود و آثار و برکات آن را در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی شاهد خواهیم بود.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: امنیت و در کنار آن، انسجام و وحدت مردم، سرمایههای بزرگی هستند که در شرایط دشوار خود را نشان دادند. مردم استان از شمال تا جنوب و از مرکز استان تا شهرستانهای مختلف، در این مقطع حساس جلوهای کمنظیر از بصیرت، آگاهی و همراهی را به نمایش گذاشتند.
وی با قدردانی از مردم آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: این اتفاق حاصل تلاش یک مجموعه یا یک دستگاه نیست؛ بلکه همه مردم استان در شکلگیری این وحدت و انسجام سهیم بودند و باید از تکتک آنان قدردانی کرد.
رحمانی با بیان اینکه نقش علما و ائمه جمعه در تقویت این سرمایه اجتماعی بسیار مهم است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که این وحدت و انسجام را حفظ کنیم و آن را از یک سرمایه اجتماعی به یک ظرفیت مستمر برای حل مسائل استان تبدیل کنیم.
وی با اشاره به موضوع تمدنسازی نیز اظهار کرد: اگر درباره تمدن اسلامی صحبت میکنیم، این موضوع تنها در حوزه مباحث نظری خلاصه نمیشود؛ بلکه باید در عرصه اجرا، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نحوه مواجهه با مسائل جامعه نیز خود را نشان دهد.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت تبدیل مبانی دینی و اندیشههای رهبران انقلاب به الگوی عملی مدیریت افزود: ما قوانین و برنامههای خوبی در کشور داریم، اما یکی از مهمترین نیازهای ما پیگیری جدی برای اجرای برنامهها و به نتیجه رساندن آنهاست.
وی ادامه داد: مردم باید بتوانند به وعدههای مسئولان اعتماد کنند. اگر مسئولی اعلام میکند پروژهای اجرا خواهد شد، باید به گونهای برنامهریزی و پیگیری شود که مردم بدانند این وعده در زمان مشخص به نتیجه خواهد رسید.
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