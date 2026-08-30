سیره پیامبر اکرم(ص) الگوی خدمت خادمان رضوی به زائران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در مراسم اعطای احکام خدام بارگاه منور رضوی که در تالار ولایت حرم مطهر امام رضا(ع) انجام شد؛ با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، اظهار کرد: یکی از برکات وجود پیامبران و امامان معصوم(ع)، معرفی آنان به‌عنوان اسوه و الگو برای انسان‌هاست و قرآن کریم نیز پیامبر اکرم(ص) را «اسوه حسنه» معرفی کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» افزود: پیامبر اکرم(ص) برای کسانی اسوه است که امید به خدا و روز قیامت دارند و بسیار خدا را یاد می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی به دنبال دیدار و قرب الهی است، باید به پیامبر اکرم(ص) تأسی کند.

وی با استناد به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، گفت: امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه به تأسی به پیغمبر اکرم(ص) تأکید می‌فرماید؛ همه خوبی‌ها، ارزش‌ها و فضیلت‌ها همه در وجود پیامبر اکرم(ص) جمع است و سیره آن حضرت می‌تواند برای انسان در مسیر زندگی حجت و الگو باشد.

مروی با اشاره به برخی ویژگی‌های رفتاری و سیره زندگی رسول گرامی اسلام(ص)، بر لزوم الگو قرار دادن پیامبر اکرم(ص) در محتوا و نه صرفاً در قالب تأکید و اظهار کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، تأسی به روح و محتوای سیره پیامبر است. ممکن است انسان نتواند همانند پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) زندگی کند، اما باید آنان را قله قرار دهد و در مسیر رسیدن به آن قله حرکت کند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» گفت: خداوند از انسان بیش از توانش انتظار ندارد؛ اگر انسان در مسیر درست حرکت کند و به اندازه توان خود تلاش داشته باشد، حتی اگر نتواند به قله برسد، تلاش او نزد خداوند متعال ارزشمند و دارای پاداش است.

حضرت رضا(ع)؛ قله‌ای که خادمان باید آن را بشناسند

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای حضرت رضا(ع)، خطاب به خادمان بارگاه منور رضوی، گفت: شما خادمان امامی هستید که پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) درباره جایگاه ایشان سخن گفته‌اند و حتی امام صادق(ع) مشتاق درک محضر حضرت رضا(ع) بودند و لقب عالم آل محمد(ع) به ایشان دادند.

مروی افزود: باید این نعمت بزرگ را قدر بدانیم و خداوند متعال را هم با زبان و هم در عمل شکرگزار باشیم که توفیق خدمت در این دستگاه و خدمت به زائران حضرت رضا(ع) را به ما عطا کرده است.

تولیت آستان قدس رضوی، راه حقیقی قدردانی از این نعمت را افزایش معرفت نسبت به حضرت رضا(ع) دانست و تصریح کرد: چگونه می‌توانیم قدر این نعمت را بدانیم؟ با تأسی به سیره و گفتار حضرت رضا(ع). همیشه توصیه کرده‌ام در آسایشگاه‌های خدام، کتاب‌های مربوط به سیره حضرت رضا(ع) وجود داشته باشد تا خادم نسبت به امام خود معرفت هرچه بیشتر پیدا کند.

وی ادامه داد: نمی‌شود انسان عاشق واقعی باشد اما شناختی از معشوق نداشته باشد. عشق حقیقی زمانی محقق می‌شود که انسان نسبت به معشوق معرفت و شناخت پیدا کند. زمانی می‌توانیم به حضرت رضا(ع) تأسی کنیم که ایشان را بشناسیم و در مسیر سیره آن حضرت قدم برداریم.

مروی با تأکید بر ضرورت مطالعه سیره و احادیث امام رضا(ع)، اظهار کرد: خادم حضرت رضا(ع) باید احادیث و سیره آن حضرت را مطالعه کرده باشد و دست‌کم قله را بشناسد و به سمت آن حرکت کند؛ قدر دانی نعمت خادمی متوقف بر معرفت است. چراکه اگر معرفت افزایش نیابد، خدمت پس از مدتی برای انسان عادی می‌شود، در حالی که خدمت زمانی موجب رشد انسان خواهد شد که معرفت خادم نیز افزایش پیدا کند.

رنجیدن زائر، رنجیدن حضرت رضا(ع) است

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به خادمان بر ضرورت مهربانی و تکریم زائران تأکید کرد و گفت: با زائران که مهمان حضرت رضا(ع) هستند، مهربان باشید؛ اگر خادمی کم حوصله است، نباید در مواجهه با زائر قرار بگیرد. مبادا زائری از رفتار ما برنجد چرا که رنجیدن او، رنجیدن حضرت رضا(ع) است. زائر امام رضا(ع) برای زیارت به این بارگاه آمده و اکرام و احترام او بسیار ارزشمند است.

وی سعه صدر و صبر را از ضروریات خادمی دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه خادم، احترام و اکرام زائر است و این احترام موجب می‌شود زائر نسبت به زیارت خود احساس خوبی داشته باشد.

مروی با تأکید بر ضرورت تکریم و احترام به زائران حضرت رضا(ع)، گفت: نحوه رفتار با زائر می‌تواند او را به زیارت مجدد مشتاق کند یا به‌گونه‌ای باشد که بگوید این آخرین زیارت من بود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تفاوت روحیات افراد؛ اظهار کرد: همه زائران از نظر روحی و میزان تحمل شرایط یکسان نیستند؛ ممکن است یک نفر با یک برخورد خوب جذب شود و چنان دلبسته حرم مطهر شود که حتی پس از بازگشت به شهر خود، دلش در مشهد و حرم امام رضا(ع) باشد، اما فرد دیگری ممکن است با یک برخورد نامناسب، از زیارت و آمدن دوباره منصرف شود.

ضرورت توجه به مشکلات زائر از ابتدای ورود به مشهد

وی با اشاره به مشکلاتی که زائران از ابتدای ورود به مشهد با آن مواجه می‌شوند، گفت: زائر ممکن است از همان ابتدای ورود، درگیر مشکل پیدا کردن جای پارک شود و همین مسئله اعصاب او را خرد کند. چرا باید زائری که برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد آمده است، با چنین مشکلاتی مواجه باشد؟

مروی با بیان اینکه آستان قدس رضوی در اداره، نگهداری، تعمیر و توسعه حرم مطهر رضوی نیازمند کمک دولت و هیچ نهادی نیست، تصریح کرد: ما حرم مطهر را با این عظمت، به بهترین نحو اداره می‌کنیم و در این زمینه دست نیاز به سوی هیچ نهادی دراز نمی‌کنیم؛ اما خدماتی که زائران خارج از حرم نیاز دارند، موضوع دیگری است و باید برای آن مسئولان شهری و دولتی تدبیر کنند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به نقش مدیریت شهری در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز زائران، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمدهای شهری از هتل‌ها و ساختمان‌های اطراف حرم حاصل می‌شود؛ این هتل‌ها و مراکز اقامتی برای چه کسانی ساخته شده‌اند؟ برای زائر امام رضا(ع). اگر حرم مطهر رضوی نبود، چه کسی برای زیارت به مشهد می‌آمد؟

وی ادامه داد: دوران کرونا این موضوع را به‌روشنی نشان داد؛ زمانی که حرم مطهر تعطیل شد، هتل‌های مشهد نیز تعطیل شدند، در حالی که اصل سفر در کشور تعطیل نشده بود و شهرهایی مانند کیش و مناطق شمالی همچنان مقصد سفر بودند. بنابراین روشن است که رونق مشهد به برکت وجود بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) و حضور زائران است.

مروی تأکید کرد: وقتی این همه درآمد از حضور زائر در شهر ایجاد می‌شود، باید بخشی از آن برای حل مشکلات زائران و ایجاد زیرساخت‌هایی مانند پارکینگ اختصاص یابد.

تلاش آستان قدس برای حل مشکل بازرسی زائران

تولیت آستان قدس رضوی بازرسی بدنی زائران را از دیگر مسائل مهم در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به زائران دانست و گفت: اصل بازرسی برای حفظ امنیت زائران ضروری است و ما از زحمات عزیزانی که در این زمینه خدمت می‌کنند، تشکر می‌کنیم؛ اما طبیعی است که زائر از بازرسی بدنی خوشش نمی‌آید.

وی افزود: از ابتدای حضور در آستان قدس برای یافتن تجهیزات و فناوری مناسب بازرسی زائران تلاش کرده‌ام و حتی هیئت‌هایی را برای بررسی تجهیزات موجود در کشورهای مختلف اعزام کرده‌ایم، اما تاکنون دستگاهی که بتواند نیازهای حرم مطهر را تأمین کند، پیدا نشده است.

مروی با اشاره به برخی مشکلات تجهیزات موجود، بیان کرد: برخی دستگاه‌ها با وجود قدرت تشخیص بالا، عوارضی برای زائران دارند و برخی دیگر نیز قادر به شناسایی اشیای خاصی نیستند. آستان قدس حتی با یک شرکت دانش‌بنیان برای ساخت دستگاه متناسب با نیاز حرم مطهر همکاری کرد، اما محصول ارائه‌شده نتوانست نیاز مورد نظر را برآورده کند.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: این موضوع همچنان در دستور کار ماست و تلاش می‌کنیم شرکتی پیدا شود که دستگاهی مناسب بازرسی حرم مطهر تولید کند که ضمن برخورداری از قدرت تشخیص بالا، عوارض منفی تجهیزات موجود را نداشته باشد.