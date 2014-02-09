کاهش ازدواج و افزایش طلاق؛ سوغات مدرنیته/ زنگ ها برای که به صدا در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان رضوی یکی از استان هایی است که بعد از تهران بیشترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده و با این وجود هیچ نوع طرح و برنامه ای برای کنترل آمار طلاق و ترغیب جوانان به سمت ازدواج از سوی مسئولان ذی ربط ارائه نشده است.

اغلب طلاق ها براساس تصمیم احساسی زوجین اتفاق می افتد

برخی از کارشناسان اجتماعی بر این باورند که اغلب طلاق ها در این استان براساس تصمیم احساسی زوجین اتفاق می افتد و یکی از دلایل این امر به تصور غلط پسران و دختران از زندگی زناشویی باز می گردد.

پروانه عابدی که کارشناس امور اجتماعی است در این رابطه به مهر می گوید: بخش عمده ای از افزایش طلاق ها در این استان مربوط به درک غلط زوجین از زندگی زناشویی است و اگر جوانان قبل از تشکیل خانواده با فراز و نشیب های زندگی مشترک آشنا شوند آمار طلاق به صورت بی رویه افزایش نمی یابد.

وی تصریح می کند: اغلب زوجینی که تصمیم به طلاق می گیرند آگاهی لازم را از تفاهم و تفاوت ندارند و گاهی اختلاف دیدگاه و نوع نگرش متفاوت به زندگی را با نداشتن تفاهم مرتبط می دانند در حالی که این اختلاف دیدگاه ها در زندگی زناشویی امری طبیعی است.

دوری از سنت و سنت شکنی درصد جدایی زوجین را افزایش داد

این کارشناس امور اجتماعی معتقد است در گذشته دختر و پسر در چهارچوب خانواده و با نظارت آنان زندگی مشترک را تشکیل می دانند که این امر در کاهش آمار طلاق موثر بود اما در حال حاضر دوری از سنت و سنت شکنی و تشکیل خانواده به سبک مدرنیته درصد جدایی زوجین را به صورت نگران کننده ای افزایش داده است.

وی یادآور می شود: این معظل اجتماعی سوغات دنیای غرب و مدرنیته است و این موضوع خانواده را به پرتگاه سقوط سوق می دهد و در دام معضلات اجتماعی گرفتار می کند.

عابدی با اشاره به اینکه سال جاری آمار طلاق های آشکار در این استان 12.14 درصد افزایش را نشان داده، بیان می کند: هم اکنون طلاق های عاطفی و خاموش نیز کانون های گرم خانواده را تهدید می کند طوری که خانواده‌های بسیاری با وجود نارضایتی از زندگی مشترک به دلایل متفاوتی همچون نگرانی از پیامدهای عاطفی، سرزنش‌های اجتماعی، مشکلات اقتصادی و به خاطر فرزندان به زندگی خود ادامه می‌دهند اما در واقعیت با همسر خود به بن بست عاطفی رسیده اند.

طلاق عاطفی؛ واقعیتی تلخ که در جامعه ریشه دوانده است

وی ادامه می دهد: این زندگی در نهایت به نوعی طلاق خاموش می‌انجامد که اگرچه در آمار رسمی ثبت و اعلام نمی‌شود، اما به عنوان واقعیتی تلخ در جامعه ریشه می‌دواند.

معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان می کند: طی 9 ماهه سال جاری طلاق ها در این استان 12.14 درصد افزایش داشته و ازدواج ها 5.9 درصد کاهش یافته است.

امیر مرتضوی تصریح می کند: بخشی از دلایل افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج در این استان به نبود طرح و برنامه ریزی لازم باز می گردد و بنده اعتقاد دارم اگر طرحی مشخص وجود داشته باشد دختر و پسر قبل از ازدواج معنا و مفهوم زندگی مشترک را درک کرده و سپس به زیر یک سقف می روند.

ازدواج ها بر مبنای درست و آگاهی لازم شکل نمی گیرد

وی ادامه می دهد: اکنون ساختار جامعه ما به گونه ای است که ازدواج ها بر مبنای درست و آگاهی لازم شکل نمی گیرد طوری که بعد از گذشت 5 سال از زندگی مشترک زوجین تصمیم به جدایی می گیرند.

وی بیان می کند: طرح خانواده پایدار یکی از برنامه های مسئولان این استان برای کاهش آمار طلاق و تحکیم بنیان خانواده بود که در نهایت به دلیل مسائل اعتباری اجرایی نشد لذا پیاده سازی هر یک از طرحهای این چنینی نیازمند نگاهی کلان و اختصاص بودجه است.

افزایش آسیبهای اجتماعی

معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار می کند: اجرای هر طرح و برنامه ای در کنار مباحث اعتباری به حمایت و پشتیبانی های لازم نیاز دارد زیرا در غیر این صورت بسیار زود با شکست مواجه می شویم.

مرتضوی با اشاره به طلاق های عاطفی بیان می کند: افزایش طلاق های عاطفی و خاموش نیز یکی از ناهنجاریهای اجتماعی است که در ساختار جامعه ریشه دوانده؛ در مرحله طلاق عاطفی اگر چه زوجین در زیر یک سقف زندگی می کنند، ولی به لحاظ عاطفی و اجتماعی جدا هستند و در همین زمان اغلب انحرافات و آسیب های اجتماعی رخ می دهد.

وی تصریح می کند: مهار طلاق و افزایش ازدواج دو رکنی است که در سایه برنامه ریزی دقیق، تدبیر خانواده ها و تربیت دختران و پسران پیش از ازدواج محقق می شود.

در حال حاضر مشخص نیست که زنگ افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج برای چه کسانی به صدا درمی آید زیرا رشد این معضل تاکنون هیچ مسئولی را نگران نکرده است.

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گزارش: مرضیه صاحبی