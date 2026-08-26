به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فلاح عصر چهارشنبه در آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره دلنوشته، سفرنامه و خاطره‌نویسی رضوی که در مجتمع فرهنگی هنری ایلام برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رضوی و استفاده از ابزارهای هنری و ادبی برای خادمی به امام رضا (ع) طراحی شده و خوشبختانه با استقبال گسترده مردم و هنرمندان روبه‌رو شده است.

وی افزود: بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)، هم‌اکنون ۵۰ رویداد فرهنگی و هنری را در سراسر کشور با مشارکت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها دنبال می‌کند و جشنواره دلنوشته و سفرنامه، یکی از قدیمی‌ترین و لطیف‌ترین این رویدادها محسوب می‌شود که هر ساله به میزبانی استان ایلام برگزار می‌گردد.

فلاح با اشاره به حضور نویسندگانی از ۲۷ استان کشور در این جشنواره، تصریح کرد: این مشارکت گسترده، نشان از موفقیت دبیرخانه جشنواره در انعکاس پیام این رویداد به سراسر کشور دارد؛ همچنین تلاش شده تا زائران خارجی امام رضا (ع) که از مسیر ایلام عبور می‌کنند نیز در این جشنواره مشارکت داشته باشند و خوشبختانه با دوزبانه کردن سامانه‌ها و فراخوان‌ها، گام اول در این مسیر برداشته شده است.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه می‌توان با ابزارهای مختلف هنری از جمله قلم، نقاشی، عکاسی و فیلم‌سازی، خادم امام رضا (ع) بود، گفت: این بنیاد تلاش می‌کند تا فعالیت‌های هنری و فرهنگی دستگاه‌های مختلف را حول محور امام رضا (ع) متحد کند و خوشبختانه این اتفاق به میمنت هفته وحدت و همزمانی آن با هفته دولت، زمینه‌ساز همدلی و وحدت بیشتر در کشور شده است.

وی در پایان با اشاره به اهمیت این هم‌نشینی و همدلی، ابراز امیدواری کرد: این جشنواره بتواند در سال‌های آینده با مشارکت بیشتری از سوی زائران خارجی برگزار شود و به عنوان الگویی برای ترویج فرهنگ رضوی در سطح بین‌المللی مطرح گردد.