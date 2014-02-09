بیانیه نمایندگان برای حضور آحاد مردم در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بیانیه ای بر حضور آحاد مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کردند.

متن این بیانیه که در صحن علنی مجلس قرائت شد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

22 بهمن ماه روز جشن اسلامی و ملی مردم ایران و روز استقلال و آزادی، جمهوری اسلامی است. چنین روزی یادآور پایان یافتن رنج‌های دیرینه دوران تلخ ستمشاهی و دوران وابستگی به قدرت‌های استعماری است.

دهه فجر و 22 بهمن یادآور فداکاری‌ها و ایثارگری‌های ملت بزرگ و شهیدپرور ایران و رهبری الهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،امام خمینی (ره) است.

دهه فجر فرصتی است تا ملت ایران با آرمان‌های شهدا و راه نورانی انقلاب که همان راه اسلام و قرآن است تجدید عهد کند و بر پیمان خود بر وفاداری امام راحل و عزم راسخ خود بر پیروی از مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی تاکید ورزند.

ملت ایران در 22 بهمن ماه سال 1392 با شرکت در راهپیمایی پرشکوه و افتخارآمیز در سراسر کشور دوستان انقلاب اسلامی را با وحدت خود خوشحال و امیدوار خواهند ساخت و به یاوه گویی های دشمنان انقلاب که این روزها به طمع خام افتادند. پاسخی دندان شکن خواهند داد.

نمایندگان ملت ایران ضمن تبریک یوم الله 22 بهمن و اعلام حمایت و تبعیت کامل از رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری و تاکید مجدد بر ضرورت وحدت و انسجام همه مردم، مسئولان و نیروهای انقلابی و نیز اتخاذ موضع شفاف در برابر استکبار و نظام سلطه همگام با تمام آحاد ملت ایران دوشادوش مردم انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن در تمام شهرها و مناطق ایران اسلامی شرکت خواهند نمود و از مردم فهیم، هوشیار و انقلابی می‌خواهم تا با مشارکت همه جانبه بار دیگر اتحاد و انسجام ملت و خشم انقلابی خود را از نظام سلطه ابراز نمایند و نقش الهام بخش خود را بار دیگر در روند بیداری اسلامی ایفا نمایند و بر حفظ و حراست از استقلال آزادی خود و ایستادگی در برابر زیاده خواهی آمریکا و صهیونیسم و پاسداری از خون شهیدان تاکید و پافشاری نماید و حقارت آمریکا در افکار عمومی ملل مسلمان و ملت ایران را در برابر دیدگان جهانیان فریاد بزند.

نمایندگان در پایان قرائت این بیانیه شعار مرگ بر آمریکا سردادند.