به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروزی یک بر صفر سپاهان برابر ذوب‌آهن اصفهان در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور در روز جمعه هفته پیش، تمرینات تیم سپاهان با نظر کادرفنی این تیم به مدت 5 روز تعطیل شد.

سپاهانی‌ها از فردا چهارشنبه در مجموعه اختصاصی این تیم دور هم جمع می‌شوند و تمرینات خود را برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا پیگیری خواهند کرد.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی کادرفنی سپاهان، این تیم پیش از آغاز رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و در دیدار نخست با السد قطر که روز چهارشنبه هفتم اسفندماه برگزار می‌شود، 2 بازی تدارکاتی با تیم‌های داخلی برگزار می‌کند که رایزنی‌ها برای انتخاب این حریف در حال انجام است.