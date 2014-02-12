به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎ الاسلام مجید حکیم الهی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: گردهمایی دانش آموختگان جامعه ‎المصطفی(ص)، 63 طلبه از 50 کشور حضور دارند و گردهمایی در طول یک هفته در سه شهر قم، تهران و مشهد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های تدارک شده برای این گردهمایی افزود: 9 برنامه شناسایی نخبگان، هشت برنامه دانش‌افزایی و پنج برنامه آشنایی با نهادها و دستاوردهای جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های این گردهمایی است.

معاون بین الملل جامعه المصطفی(ص) برگزاری 11 برنامه معنوی را از دیگر برنامه های این نهاد بر شمرد و گفت: برگزاری جلسات اخلاقی و بهره‌گیری از فضای معنوی قم، زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) و دیدار با مراجع عظام تقلید برنامه های دیگر این همایش را تشکیل می‌دهند.

زمان همایش

وی با اشاره به زمان برگزاری این همایش اضافه کرد: این گردهمایی روزهای 26 بهمن تا پنجم اسفند در شهرهای یادشده برگزار خواهد شد.

حجت‎ الاسلام حکیم الهی، سخنران افتتاحیه را حجت الاسلام والمسلمین اعرافی عنوان کرد و افزود: برگزاری نشست در مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه و بازدید از مراکز پژوهشی مشهد برنامه‌های دیگری است که برای این گردهمایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهداف بین المللی این گردهمایی گفت: تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در کشورها برای تبلیغ و توسعه دین همچنین ایجاد زمینه شغلی در کارهای فرهنگی از جمله مهمترین اهداف چنین گردهمایی‌هایی است.

معاون بین‌الملل جامعه المصطفی تربیت 30 هزار طلبه در این نهاد را دستاوردی بزرگ برای جهان اسلام دانست و تأکید کرد: این شبکه جهانی می‌تواند کمک شایانی به تحقق وحدت اسلامی در فضای بین الملل اسلامی داشته باشد.