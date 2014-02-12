77 پرده از زندگی شهید شاطری به تصویر کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غلامی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان ضمن بیان اینکه کتابک سرمشق سردار خوشنویس به همت این سازمان منتشر شد اظهار داشت: این کتابک دومین مجموعه از شاهدان شهر اخلاق است که 77 پرده از زندگی شهید شاطری را به تصویر می کشد و به کوشش محسن یعقوبی منتشر شده است.

وی با تاکید بر اینکه این کتابک به مناسبت سالگرد شهادت سردار شاطری و در شمارگان سه هزار نسخه به چاپ رسیده است عنوان کرد: قرار است کتابک شاهدان شهر اخلاق برای همه شهدای شهر سمنان به چاپ برسد تا ساکنان شهر اخلاق با شهدا و خصوصیات و رفتار آنها بیشتر آشنا شوند.

مدیر فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری سمنان با اشاره به این مطلب که شهید شاطری در جریان جنگ ایران و عراق در حوزه مهندسی جنگ، جاده سازی و راه سازی مناطق جنگی فعالیت داشت اظهار داشت: این شهید بزرگوار با پایان یافتن جنگ در بازسازی کردستان و افغانستان به فعالیت پرداخت.

غلامی افزود: شهید شاطری پس از جنگ ۳۳ روزه مسئول بازسازی لبنان شد و بازسازی کلیساهای جنوب لبنان و بازسازی و تعمیر راه ها و پل ها و همچنین ساخت مسجد قدس در مرز اسرائیل و لبنان از جمله اقدامات این شهید بود.

وی در خاتمه گفت: سردار شاطری در مسیر دمشق به بیروت و در جریان رسیدگی به کارهای ستاد بازسازی به درجه رفیع شهادت نائل شد.