حجت الاسلام والمسلمین مصطفی جهانشاهی، مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین جاماندکاه اربعین خبر داد و گفت: شعار محوری امسال، «باید برخاست» است که در هویت بصری و فضای پیاده‌روی تجلی خواهد یافت.

حجت‌الاسلام جهانشاهی با اشاره به تجربه موفق مراسم مهمانی کیلومتری عید غدیر بیان کرد: سنت جاماندگان اربعین از یادگارهای ارزشمند امام شهید است که با هدف بهره‌مندی عاشقانی که موفق به زیارت اربعین نمی‌شوند، بنا نهاده شده است.

وی ادامه داد: این مراسم در زاهدان، ۱۳ مردادماه روز اربعین ساعت ۹ صبح از گلزار شهدا آغاز می‌شود.

مدیر کل اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه جلسات هماهنگی با هدف اطلاع‌رسانی دقیق از ریزبرنامه‌ها تشکیل شده است، تصریح کرد: مسیر پیاده‌روی به طول سه کیلومتر از گلزار مطهر شهدا زاهدان تا مجموعه کهف‌الشهدا در محله ابوذر طراحی شده است.

وی در تشریح برنامه‌های روز اربعین سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، راس ساعت ۹ صبح گفت: مراسم با زیارت عاشورا در جوار گلزار شهدا آغاز و سپس تجدید میثاق با شهدا انجام می‌شود؛ پس از آن، جمعیت شرکت‌کننده مسیر را به سمت کهف‌الشهدا طی می‌کنند و در جایگاه اصلی، برنامه‌های عزاداری شامل سخنرانی، مداحی و ... برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام جهانشاهی با اشاره به استقبال بی‌نظیر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مردمی، از پیش‌بینی بیش از ۳۵ موکب خبر داد و افزود: مواکب در بخش‌های فرهنگی، اعتقادی (پاسخ به سوالات شرعی)، درمانی و پذیرایی فعال خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پرچم ۶۰ متری جمهوری اسلامی ایران با نقش «جنوب ایستاده است»؛ برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری(حفظ الله) در طول مسیر به اهتزاز درمی‌آید.