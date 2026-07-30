خبرگزاری مهر، گروه استانها: ۸ مرداد روز زنجان است، این استان در قلب شمالغرب ایران، سرزمینی است که تاریخ، فرهنگ، طبیعت و هنر در آن درهم تنیده شده است. استانی که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب آن، آثار ارزشمند تاریخی، مناظر طبیعی کمنظیر، آیینهای کهن، صنایعدستی اصیل و ظرفیتهای متنوع گردشگری، مجموعهای کمنظیر را شکل دادهاند؛ ظرفیتهایی که میتوانند زنجان را به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل کنند.
زنجان که در طول تاریخ به دلیل قرار گرفتن در مسیر جادههای بزرگ تجاری و کاروانهای بازرگانی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده، امروز نیز به واسطه موقعیت راهبردی خود در محور ارتباطی مرکز کشور با شمالغرب، یکی از استانهای مستعد توسعه گردشگری به شمار میرود.
پیشینه چند هزار ساله، تنوع اقلیمی، آثار تاریخی شاخص، طبیعت بکر، فرهنگ غنی و صنایعدستی فاخر، مجموعهای از مزیتهای رقابتی این استان است؛ مزیتهایی که سالانه گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف کشور و جهان به زنجان میکشاند.
زنجان با ۹۵۵ اثر ملی و یک اثر جهانی، آماده جهش در صنعت گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با تأکید بر اینکه این استان از غنیترین استانهای کشور در حوزه میراث تاریخی، طبیعی و معنوی است، گفت: وجود صدها اثر ثبت ملی، گنبد جهانی سلطانیه، بازار تاریخی زنجان، غار کتلهخور، موزه مردان نمکی، صنایعدستی فاخر و طبیعت بکر، زنجان را به یکی از مستعدترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل کرده است، اما اثرگذاری این ظرفیتها در گرو توسعه زیرساختهای اقامتی، حملونقل و خدمات گردشگری است.
سید میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان زنجان در حال حاضر دارای ۹۵۵ اثر ثبتشده در فهرست آثار ملی و یک اثر ثبتشده در فهرست میراث جهانی یونسکو، یعنی گنبد سلطانیه، است و علاوه بر این، پروندههای متعددی برای ثبت آثار جدید در دست بررسی قرار دارد. همچنین تعیین حریم آثار تاریخی با جدیت دنبال میشود تا حفاظت از این سرمایههای ارزشمند به شکل مطلوب انجام گیرد.
زنجان یکی از قطبهای مهم صنایعدستی کشور محسوب میشود و هماکنون بیش از ۵۵ رشته صنایعدستی در استان فعال است
وی افزود: گنبد سلطانیه به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان، بازار تاریخی زنجان به عنوان یکی از طولانیترین بازارهای سرپوشیده ایران، موزه مردان نمکی، غار کتلهخور، رختشویخانه تاریخی، بقاع متبرکه، طبیعت کمنظیر طارم، ماهنشان، خدابنده و ایجرود، تنها بخشی از ظرفیتهای کمنظیر استان هستند که قابلیت تبدیل شدن به کانونهای اصلی گردشگری کشور را دارند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به تنوع جاذبههای استان تصریح کرد: این ظرفیتها امکان توسعه شاخههای مختلف گردشگری از جمله گردشگری تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعتگردی، روستایی، سلامت و کشاورزی را فراهم کرده است و تلاش میکنیم با معرفی هدفمند این ظرفیتها، سهم زنجان از بازار گردشگری کشور افزایش یابد.
موسوی با اشاره به جایگاه برجسته صنایعدستی استان گفت: زنجان یکی از قطبهای مهم صنایعدستی کشور محسوب میشود و هماکنون بیش از ۵۵ رشته صنایعدستی در استان فعال است و هزاران هنرمند در این حوزه فعالیت میکنند. ملیلهکاری، چاقوسازی، چاروقدوزی، مسگری، فرش و دیگر هنرهای سنتی، علاوه بر آنکه بخشی از هویت فرهنگی زنجان را شکل میدهند، ظرفیت قابلتوجهی برای ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و ارزآوری دارند.
وی ادامه داد: توسعه بازارهای فروش، تقویت صادرات صنایعدستی، ایجاد پیشرانهای تخصصی فروش و حمایت از هنرمندان از مهمترین برنامههای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان است تا زمینه حضور پررنگتر تولیدات هنرمندان زنجانی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.
توسعه زیرساختها؛ حلقه مفقوده رونق گردشگری
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در گردشگری اظهار کرد: رویکرد اصلی این ادارهکل، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از سرمایهگذاران برای توسعه مراکز اقامتی، مجتمعهای گردشگری، اقامتگاههای بومگردی، مراکز پذیرایی و سایر خدمات گردشگری است.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختها لازمه رونق صنعت گردشگری استان است، گفت: زنجان برای دستیابی به جایگاه شایسته خود در گردشگری کشور به افزایش ظرفیت مراکز اقامتی، احداث هتلهای استاندارد و پنجستاره، توسعه زیرساختهای حملونقل، راهآهن دوخطه، فرودگاهی کارآمد و ارتقای شبکه ارتباطی نیاز دارد؛ زیرا بدون تکمیل این زیرساختها، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای عظیم گردشگری استان فراهم نخواهد شد.
زنجان به هتل پنج ستاره نیاز دارد
موسوی درباره وضعیت زیرساختهای گردشگری استان اظهار کرد: یکی از نیازهای جدی زنجان، احداث هتل پنج ستاره است؛ موضوعی که فقط برای گردشگری اهمیت ندارد، بلکه برای توسعه اقتصادی، صنعتی و خدماتی استان نیز ضروری است.
وی افزود: جذب سرمایهگذار برای احداث این هتل در دستور کار قرار دارد و مدیریت استان نیز از این موضوع حمایت خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان ادامه داد: علاوه بر هتل، استان به مهمانپذیرهای استاندارد و لوکس نیز نیاز دارد، اما قرار گرفتن بخش عمده مهمانپذیرهای زنجان در بافت تاریخی شهر، محدودیتهایی برای توسعه و افزایش طبقات ایجاد کرده است.
فعالیت حدود ۱۰۰ اقامتگاه بومگردی در زنجان
موسوی با اشاره به ظرفیت بومگردی استان گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ اقامتگاه بومگردی در زنجان فعال هستند و استان از این نظر جزو استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
وی افزود: توسعه بومگردی یکی از سیاستهای جدی ادارهکل است و تلاش میکنیم هر سال بر تعداد این اقامتگاهها افزوده شود.
گردشگران به ویژه ساکنان کلانشهرها علاقهمند هستند چند روزی در محیطهای روستایی اقامت داشته باشند و با سبک زندگی، غذاها و فرهنگ روستاها آشنا شوند
مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان اظهار کرد: گردشگران به ویژه ساکنان کلانشهرها علاقهمند هستند چند روزی در محیطهای روستایی اقامت داشته باشند و با سبک زندگی، غذاها و فرهنگ روستاها آشنا شوند.
موسوی همچنین برگزاری جشنوارههای ملی، نمایشگاههای صنایعدستی، رویدادهای فرهنگی و معرفی جاذبههای تاریخی و طبیعی استان در سطح ملی و بینالمللی را از دیگر برنامههای این ادارهکل برای افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصاد گردشگری استان عنوان کرد.
وی در پایان تأکید کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، میتوان زنجان را به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل کرد؛ استانی که از نظر میراث تاریخی، جاذبههای طبیعی، فرهنگ غنی و صنایعدستی فاخر، ظرفیتهای کمنظیری برای حضور مؤثر در نقشه گردشگری ایران و منطقه دارد.
گردشگری؛ ظرفیتی که هنوز به سهم واقعی خود نرسیده است
کارشناسان حوزه گردشگری معتقدند با وجود برخورداری زنجان از مجموعهای کمنظیر از ظرفیتهای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و هنری، صنعت گردشگری هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد استان پیدا کند.
اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد مراکز اقامتی، توسعه اقامتگاههای بومگردی، مرمت آثار تاریخی و معرفی جاذبههای استان انجام شده است، اما افزایش مدت ماندگاری گردشگران همچنان یکی از مهمترین چالشهای این بخش به شمار میرود.
فعالان گردشگری بر این باورند که تکمیل زیرساختهای اقامتی، ارتقای خدمات شهری، ساماندهی محورهای گردشگری، توسعه تبلیغات و بازاریابی، معرفی گسترده جاذبههای استان در سطح ملی و بینالمللی، جذب سرمایهگذاری و طراحی بستههای متنوع گردشگری، میتواند زمینه تبدیل زنجان به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کشور را فراهم کند.
زنجان؛ مقصدی که باید بیش از گذشته دیده شود
ترکیب کمنظیر تاریخ، طبیعت، فرهنگ، آیینهای بومی، صنایعدستی فاخر و مهماننوازی مردم، زنجان را به یکی از متفاوتترین استانهای ایران در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.
بیتردید توسعه زیرساختها، جذب سرمایهگذاری، معرفی حرفهای جاذبهها، تقویت خدمات گردشگری و بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی، میتواند زنجان را به جایگاهی شایسته در صنعت گردشگری ایران برساند؛ جایگاهی که متناسب با غنای تاریخی، فرهنگی و طبیعی این استان باشد و سهم گردشگری را در رشد اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه پایدار استان به شکل محسوسی افزایش دهد.
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