ذخایر کافی گندم و آرد در کرمان؛ لزوم تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در دل کویر و در میان گرمای سوزان مزارع کرمان، کشاورزانی با دستان پینه زده و عرق‌های جاری بر پیشانی، از دل خاکِ تشنه، خوشه‌های طلایی گندم را به ثمر می‌نشانند.

استان کرمان، پهناورترین استان ایران، با بیش از ۸۱ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم، هر ساله سهم قابل‌توجهی در تأمین امنیت غذایی استان کرمان ایفا می‌کند و کشاورزان کرمانی با وجود کم‌ آبی، خشکسالی‌های پی‌درپی و مشکلات متعدد، همچنان پا بر جا ایستاده‌اند و با تمام توان، تلاش می‌کنند تا سفره‌های مردم ایران را پر نگه دارند.

این گزارش، نگاهی است به ظرفیت‌های تولید گندم در کرمان، تلاش‌های شبانه‌روزی کشاورزان و انتظاری که آنان از مسئولان دارند. استان کرمان با شرایط اقلیمی متنوع، از دشت‌های حاصلخیز جنوب تا مناطق کوهستانی شمال، یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در کشور محسوب می‌شود.

بر اساس آمار موجود، سطح زیر کشت گندم در استان کرمان حدود ۸۱ هزار و ۲۰۰ هکتار است و میزان تولید گندم استان به بیش از ۳۲۹ هزار تن می‌رسد.

عملکرد گندم در استان کرمان نیز حدود ۴ هزار و ۱۱۸ کیلوگرم در هکتار ثبت شده است.

شهرستان‌های جنوبی استان مانند ارزوئیه، کهنوج، رودبار جنوب و قلعه‌گنج، بیشترین سهم را در تولید و خرید گندم استان به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس اعلام مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان، شهرستان ارزوئیه با ۵۸ هزار تن، کهنوج با ۳۱ هزار تن، رودبار جنوب با ۲۳ هزار تن و قلعه‌گنج با ۲۰ هزار تن، بیشترین میزان خرید گندم را در استان داشته‌اند.

همچنین بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان کرمان متعلق به شهرستان‌های بردسیر و ارزوئیه است و حدود ۶۰ درصد ظرفیت تولید گندم استان کرمان به منطقه ارزوئیه در شهرستان بافت تعلق دارد.

تلاش بی‌وقفه کشاورزان در گرمای سوزان

با وجود تمام مشکلات، کشاورزان کرمانی از همان روزهای نخست فصل برداشت، پای کار بوده‌اند.

از اواسط خردادماه که فصل برداشت گندم در استان کرمان آغاز شد، خانواده‌های کشاورز با دستان پر از امید، خوشه‌های گندم را از مزارع جمع‌ آوری کرده و به مراکز خرید تحویل داده‌اند.

بر اساس جدیدترین آمار، تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانی خریداری شده است و عملیات خرید با وجود کاهش سرعت، همچنان ادامه دارد.

در سال گذشته، با وجود کاهش بارش‌ها و خشکسالی، ۱۹۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان کرمان خریداری شدپ و امسال نیز با وجود شرایط سخت، کشاورزان کرمانی نشان داده‌اند که در تأمین نیاز کشور کوتاهی نخواهند کرد.

نیاز سالانه استان کرمان به گندم حدود ۳۸۰ هزار تن برآورد شده و بخش قابل‌توجهی از این نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و مابقی از طریق کشتی و مسیر ریلی از خارج و داخل کشور تأمین می‌گردد.

چشم‌های منتظر؛ کشاورزان در انتظار پرداخت مطالبات

با وجود تمام تلاش‌ها و زحماتی که کشاورزان در طول سال متحمل شده‌اند، همچنان چشم‌های آنان به راه مسئولان است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های گندم‌کاران کرمانی در سال جاری، تأخیر در پرداخت کامل مطالبات است.

ارزش گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان کرمان در سال جاری تاکنون بالغ بر هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۶۲ درصد به کشاورزان پرداخت شده است؛ اما کشاورزان انتظار دارند هرچه سریع‌تر، مابقی مطالبات خود را دریافت کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، گندم‌کاران جنوب کرمان تأکید دارند که حداکثر زمان پرداخت مطالبات باید رعایت شود و تأخیر در پرداخت مطالبات باعث ایجاد مشکلات جدی برای کشاورزان شده و آنان را برای تأمین هزینه‌های جاری زندگی و کشت سال آینده با دشواری مواجه کرده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی نیز هشدار داده که علی‌رغم گذشت دو ماه از فصل برداشت، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر وجه گندم خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شود.

تولید پایدار در گرو حمایت به‌موقع

کشاورزان کرمانی نشان داده‌اند که با وجود تمام مشکلات، از پای ننشسته‌اند و همچنان به تولید و تأمین نیاز کشور ادامه می‌دهند.

آنان برای فصل آینده نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند و برای خرید بذر، کود و تجهیزات مورد نیاز، به نقدینگی نیاز دارند،. هر چه پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود، کشاورزان با انگیزه بیشتری برای تولید در سال آینده آماده خواهند شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان کرمان اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت تا کنون، نزدیک به ۱۷۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانی خریداری شده و عملیات خرید با وجود کاهش سرعت، همچنان ادامه دارد.

داریوش ماهری، با بیان اینکه ارزش گندم خریداری‌شده به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: از این میزان، بیش از پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد کل مطالبات گندم‌ کاران، تا امروز پرداخت شده و مابقی مطالبات نیز بر اساس نوبت تحویل گندم در سطح کشور، به مرور از طریق سازمان برنامه و بودجه واریز خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان با تأکید بر اینکه تمامی مطالبات گندم‌کاران در سال زراعی گذشته به صورت کامل تسویه شده است، تصریح کرد: هیچگونه بدهی معوقه به کشاورزان از سال قبل وجود ندارد و روند پرداخت‌ها در سال جاری نیز با اولویت تاریخ تحویل محصول در حال انجام است.

ماهری، در ادامه با اشاره به پراکندگی مراکز خرید در سطح استان کرمان گفت: هم‌ اکنون ۱۶ مرکز خرید گندم در استان کرمان فعال هستند که از این تعداد، ۱۱ مرکز در جنوب استان و پنج مرکز در مناطق شمالی مستقر شده‌اند و شهرستان‌های ارزوئیه با ۵۸ هزار تن، کهنوج با ۳۱ هزار تن، رودبار جنوب با ۲۳ هزار تن و قلعه‌گنج با ۲۰ هزار تن، بیشترین میزان خرید گندم را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به تولید گندم دروم در استان کرمان افزود: امسال حدود ۲۵ هزار تن گندم دروم از مزارع استان برداشت شده که به مصارف صنعتی و کارخانه‌های ماکارونی اختصاص دارد. هرچند میزان برداشت این نوع گندم نسبت به سال گذشته کاهش اندکی داشته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان با بیان اینکه نیاز سالانه استان کرمان به گندم حدود ۳۸۰ هزار تن برآورد می‌شود، گفت: تمامی محصول گندم تولیدی استان کرمان در داخل استان ذخیره‌سازی و به مصرف می‌رسد و مابقی نیاز استان از طریق کشتی و مسیر ریلی از خارج و داخل کشور تأمین می‌شود.

وی در ادامه به وضعیت سیلوهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج سیلوی گندم در شهرستان‌های استان کرمان وجود دارد که ظرفیت نگهداری ۴۵۰ هزار تن گندم را دارند؛ ضمن اینکه ظرفیت ساخت سیلوهای جدید توسط بخش خصوصی نیز در استان وجود دارد و می‌توان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ظرفیت ذخیره‌سازی را افزایش داد.

ماهری، با تأکید بر وضعیت مطلوب تأمین کالاهای اساسی در استان خاطرنشان کرد: تمامی گندم، آرد و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در استان کرمان تأمین و ذخیره‌سازی شده است و هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و مردم استان می‌توانند با خیال آسوده از تأمین پایدار این کالاها، روزهای خود را سپری کنند.

وضعیت پایدار ذخایر گندم

استاندار کرمان نیز گفت: خوشبختانه انبارهای استراتژیک استان کرمان از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار است و در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌های استان هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.

محمد علی طالبی، با اشاره به بررسی آخرین وضعیت انبارهای استراتژیک استان افزود: ذخایر گندم و آرد استان در وضعیت پایداری قرار دارد و مردم کرمان می‌توانند با خیال آسوده از تأمین نان و آرد مورد نیاز خود مطمئن باشند.

طالبی، درباره برنامه خرید تضمینی گندم از کشاورزان در سال جاری نیز گفت: در این بازدید مباحث مرتبط با خرید تضمینی گندم مطرح شد و امیدواریم این برنامه به خوبی آغاز شود و مشکلی در این زمینه برای کشاورزان عزیز به وجود نیاید.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین آرد یارانه‌ای نانوایی‌ها افزود: شرایط کنونی از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار است و روند تأمین و توزیع آرد در استان کرمان بدون هیچ گونه اختلالی در جریان می‌باشد.

استان کرمان با وجود تمام محدودیت‌های آبی و اقلیمی، همچنان یکی از قطب‌های مهم تولید گندم در کشور است.

کشاورزان کرمانی با دستان پُر پشت خود، هر ساله میلیون‌ها تن گندم تولید کرده و سهم قابل‌توجهی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

آنان با وجود تأخیر در پرداخت مطالبات، خشکسالی و کم‌ آبی، همچنان پای کار هستند و از تلاش دست نمی‌کشند.

انتظار به‌حق آنان این است که مسئولان نیز با پرداخت به‌موقع هزینه خرید گندم، پاسخی شایسته به این تلاش بی‌وقفه بدهند و زمینه را برای تولید پایدارتر در سال‌های آینده فراهم کنند.

کشاورزان کرمانی ثابت کرده‌اند که شایسته حمایت بیشتر هستند و با حمایت مسئولان، می‌توانند رکوردهای جدیدی در تولید گندم ثبت کنند و سهم ایران در تأمین امنیت غذایی منطقه را بیش از پیش افزایش دهند.