شورش در «سدی تیمان» رژیم صهیونیستی؛ ماجرا چیست+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای عبری گزارش دادند: دهها نظامی و فرمانده تیپ گفعاتی در اقدامی اعتراضی، سلاحهای خود را تحویل داده و بدون مجوز سدی تیمان را ترک کردند.
بر اساس این گزارش، بیش از ۱۰۰ نظامی در این اقدام مشارکت داشتهاند.
گفته میشود این تصمیم پس از آن گرفته شد که فرمانده گردان در برابر نیروها، «پوگیم» لوحهای فلزی حاوی شعارهای روحیهبخش دستهها و گروهانها را شکست.
در پی این اتفاق، نیروها و فرماندهان با وسایل شخصی خود، پایگاه را ترک کرده و بدون تجهیزات و سلاحهایشان راهی خانههای خود شدند.
روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» گزارش داد حدود ۱۰۰ نظامی تیپ گفعاتی پس از بروز اختلاف با فرمانده گردان خود، بازداشتگاه «سدی تیمان» را ترک کردند و سلاحهایشان را در این محل گذاشتند.
روزنامه معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی نوشت: عقبنشینی نظامیان از سدی تیمان بیسابقه بوده و گردان آنها را از آمادگی عملیاتی خارج کرده است. شورش در سدی تیمان ناشی از تلاش نظامیان کهنهکار برای تحمیل قوانین خود در گردان تزابار بود. گردان تزابار در حال آماده شدن برای ورود به نوار غزه بود، اما اکنون غیرعملیاتی شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد: سربازان یک گردان رزمی، اندکی پیش بدون اجازه فرماندهان خود، پایگاه نظامی خود را ترک کردند. خروج سربازان از پایگاه سدی تیمان در دست بررسی است و آنچه رخ داده با ارزشهای ارتش همخوانی ندارد.
تجمع اعتراضی نظامیان صهیونیست مقابل بازداشتگاه «سدی تیمان»
ویدئویی از تجمع گروهی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مقابل بازداشتگاه «سدی تیمان» منتشر شده که آنان را در حال توهین با الفاظ رکیک به افسران و فرماندهان خود نشان میدهد.
این اعتراض پس از آن شکل گرفت که فرماندهان، پلاکاردهای نصب شده از سوی نظامیان در داخل بازداشتگاه را پایین آوردند. این حادثه نشانهای دیگر از تشدید نافرمانی و بحران انضباطی در صفوف ارتش رژیم صهیونیستی است.
منابع عبری از تمرد و نافرمانی دهها نظامی تیپ گفعاتی در این بازداشتگاه خبر دادند.
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