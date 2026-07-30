به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نشست بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای علمی، فناورانه و اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و اتیوپی با حضور رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی،معاون مدیر کل آفریقا وزارت خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و جمعی از مسئولان و نمایندگان حوزه همکاریهای بینالمللی برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای موجود برای توسعه دیپلماسی فناوری، افزایش حضور شرکتهای دانشبنیان ایرانی در بازارهای آفریقا و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری مورد بررسی قرار گرفت.
حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، با اشاره به اهمیت توسعه تعاملات فناورانه با کشورهای آفریقایی، بر ضرورت آغاز نشستهای تخصصی آنلاین با مشارکت نهادهای علمی و فناورانه دو کشور تأکید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در شکلگیری همکاریهای پایدار و هدفمند دانست.
وی همچنین توسعه ارتباط میان پارکهای علم و فناوری، نهادهای اقتصادی و اتاقهای بازرگانی دو کشور، اشتراکگذاری ظرفیتها و ایجاد بسترهای لازم برای حضور فعال شرکتهای دانشبنیان در اتیوپی را از مهمترین اولویتهای همکاریهای آتی برشمرد.
در ادامه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با اشاره به موقعیت راهبردی این کشور در قاره آفریقا، ظرفیتهای موجود برای تبدیل اتیوپی به یکی از دروازههای ورود محصولات و خدمات دانشبنیان ایرانی به بازارهای آفریقایی را تشریح کرد.
وی همچنین به شکلگیری ساختارهای جدید در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در آفریقا اشاره کرد و این موضوع را فرصتی مناسب برای توسعه همکاریهای مشترک میان ایران و اتیوپی دانست. رضایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی ضمن تشکر از پیگیری های معاونت علمی برای برگزاری کمیسیون مشترک بین ایران و اتیوپی، اعلام کرد به محض برطرف شدن موانع کمسیون برگزار خواهد شد.
در این نشست، پیشنهادهایی همچون تشکیل کارگروه مشترک علم و فناوری بهصورت آنلاین، برنامهریزی برای اعزام هیئتهای تجاری و فناورانه، توسعه همکاری با پارکهای علم و فناوری و نهادهای مرتبط، برگزاری نمایشگاهها و رویدادهای مشترک و ایجاد سازوکارهای حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر پیگیری انعقاد تفاهمنامههای همکاری، بهرهگیری از ظرفیت سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی و تقویت ارتباط میان فعالان زیستبوم نوآوری دو کشور تأکید شد.
این نشست در راستای سیاستهای جدید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری و گسترش حضور بینالمللی شرکتهای دانشبنیان برگزار شد و طرفین آمادگی خود را برای ارتقای سطح همکاریهای علمی، فناورانه و اقتصادی میان دو کشور اعلام کردند.
نظر شما