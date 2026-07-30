سیستان و بلوچستان با ۷۵ هزار هکتار نخلستان، قطب مهم تولید خرمای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده گفت: سیستان و بلوچستان با ۷۵ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۳۵۰ هزار تن خرما، یکی از مهم‌ترین مناطق خرماخیز کشور به شمار می‌رود و نخلستان‌های آن در شهرستان‌های ایرانشهر، سراوان، سیب‌وسوران، سرباز، نیکشهر، قصرقند، فنوج و دلگان گسترده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: حدود ۳۵ هزار نفر به صورت مستقیم در بخش تولید خرما در سیستان و بلوچستان فعالیت دارند و این محصول نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کند.

وی افزود: برداشت خرما در استان از اواسط خردادماه در شهرستان‌های نیکشهر و قصرقند با ارقام زودرس از جمله کتومی، نگال و آشوبه آغاز می‌شود و تا اوایل آبان‌ماه با برداشت رقم دیررس ماکیلی در شهرستان‌های سراوان و سیب‌وسوران ادامه دارد.

دهمرده تصریح کرد: اکنون بیش از ۱۰۰ رقم خرما در این استان وجود دارد که در این میان، خرمای مضافتی با ۳۱ هزار هکتار سطح زیر کشت و خرمای ربی با ۲۵ هزار هکتار، مهم‌ترین ارقام تولیدی استان محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: برنامه‌های توسعه‌ای این بخش در استان در راستای سند اجرایی توسعه استان در حال اجراست و توسعه، اصلاح و جایگزینی ۲۰ هزار هکتار باغات درجه ۲ و ۳ با ارقام تجاری در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در همین راستا، اقداماتی مانند احداث باغات مادری و راه‌اندازی مرکز تولید نهال کشت بافتی انجام شده است تا زمینه نوسازی نخلستان‌ها و افزایش بهره‌وری در این بخش فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی خرما در سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر صنایع نگهداری با ظرفیت ۹۵ هزار تن سردخانه، بسته‌بندی با ظرفیت ۶۰ هزار تن و فرآوری با ظرفیت ۲۰ هزار تن در استان فعال است.

دهکده در پایان تاکید کرد: اولویت اصلی در توسعه زنجیره خرما، گسترش واحدهای بسته‌بندی با فناوری نوین و تنوع مناسب برای صادرات و همچنین توسعه صنایع فرآوری با هدف افزایش تنوع محصول و ارتقای کیفیت بسته‌بندی است.