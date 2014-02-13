پیکر دو شهید دفاع مقدس وارد فرودگاه اردبیل شد

به گزارش مهر، پیکر شهیدان "جعفر محمدی" و "پاپور مقتدر پر مهر" از شهدای تازه تفحص شده در جنوب کشور، عصر پنجشنبه بر روی دستان پرشور مردم شهید پرور استان وارد فرودگاه اردبیل و به سمت مسجد قدس مرکز استان تشییع شد.

قرار است بعد از تشییع و برگزاری مراسم های مختلف مذهبی در اردبیل پیکر این شهدا به شهرهای بیله سوار و گرمی بدرقه می شوند تا در منزلگاه ابدی خود آرام گیرند.

شبی با شهدا و قرائت دعای کمیل در جوار شهدا طی امشب، زیارت شهدا در روز جمعه و در مناطق مختلف و بدرقه طی روز شنبه از اردبیل از جمله برنامه های معنوی و فرهنگی تشییع پیکر پاک این شهدا در اردبیل اعلام شده است.

همچنین برنامه های معنوی و فرهنگی با حضور پیکر شهدا در شهرهای بیله سوار و گرمی در نظر گرفته شده است که با ورود پیکر شهدا به این شهرستان ها اجرا خواهد شد. این دو شهید مربوط به شهدای عملیات غرورآفرین "خیبر" هستند که بعد از 30 سال به دیار خود گام می نهند.

شهید جعفر محمدی و شهید پاپور مقتدر پر مهر

به گفته مسئولان بنیاد شهید استان اردبیل امشب در جوار پیکر مطهر شهدا بعد از نماز مغرب و عشاء مراسم شبی با شهدا در مسجد " قدس " اردبیل برگزار و روز شنبه ساعت 10 صبح پیکر مطهر شهید جعفر محمدی در ورودی شهرستان بیله سوار و پیکر پاک شهید پاپور مقتدر از مقابل مسجد جامع شهر گرمی تشییع و به خاک سپرده می شود.

مرثیه ای برای شهدایی که 30 سال غریب بودند

با ورود این دو کبوتر خونین بال از دشت نینوای ایران و از دل خاک سرخ طلائیه و جزیره مجنون به دیار اردبیل فضای شهر آکنده از عطر گلهای بهشتی مهاجرانی شد که 30 سال در مامن گمنامی بسر می بردند.

امروز به احترام حضور این خونین بالان از بزرگ و کوچک، پیر و جوان با چشم هایی نمناک برای خوش آمد گویی آمدند و بوی خوش کعبه، گل نرگس و نسیم کربلا محله ها را پر کرد.

امروز دو مهجر عاشق غریبانه به دیار پر مهر سبلان گام نهادند و نجیبانه در آغوش مادر و پدر و فرزندان این خاک آرام می گیرند.

عظمت نگاه دو یار آشنا امروز بر بام تمام خانه های شهر سر کشیده است و نشان می دهد که نسیم ایثار و شهادت جاودانگی است و همه درس آموخته این مکتب هستیم.