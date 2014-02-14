سایت مجری نمایشگاه کتاب تهران در دست ساخت است!

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش اعلام شد که با موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان مجری بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران انتخاب شده است.

این تصمیم در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران اتخاذ و همچنین مقرر شده است که تمامی نمایشگاه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط این موسسه اجرا شود.

اما انتخاب موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به عنوان مجری تمامی نمایشگاه‌های وزارت ارشاد در حالی صورت می‌گیرد که بیش از یک سال است که وبسایت این موسسه «در دست ساخت» است و مراجعان اینترنتی آن ماه‌هاست در زمان رجوع به سایت موسسه با این پیام رو به رو می‌شوند که:

«بازدیدکننده گرامی، با تشکر از بازدید شما و با عرض پوزش، وبسایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در دست ساخت می‌باشد.»

بر اساس این گزارش، از دوره پنجم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (سال 1371) بود که وزارت ارشاد با تاسیس «موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران» برگزاری آن را جزو وظایف این موسسه اعلام کرد و از آن سال به بعد (تا سال 1389) موسسه مذکور به عنوان بازوی اجرایی وزارت ارشاد در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، نمایشگاه‌های استانی، حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های خارجی و برخی رویدادهای دیگر فرهنگی وارد عمل شد.

با تغییر معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در تیرماه سال 89 و آمدن بهمن دری به جای محسن پرویز، فعالیت‌های موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی دچار تغییر و ابهام شد و در سال‌های اخیر هم این فعالیت‌ها با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است تا جایی که در سال 1390 برای اولین بار مسئولیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از این موسسه گرفته شد.

پس از آن بود که این مسئولیت به یکی دیگر از موسسات تابعه وزارت ارشاد یعنی «خانه کتاب» واگذار شد و به این ترتیب این موسسه در دو سال گذشته (1390 و 1391) مجری نمایشگاه کتاب تهران بوده است.

لازم به ذکر است که سایت نمایشگاه کتاب تهران که در آن تمامی اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به دوره بیست و هفتم و نیز آرشیو اطلاعات دوره‌های قبلی این نمایشگاه به نشانی http://tibf.ir در دسترس است.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ 10 تا 20 اردیبهشت ماه 1393 در مصلای تهران برگزار می‌شود.