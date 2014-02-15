محمد عظیمی مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا این سایت که ماههاست از دسترس خارج شده، دوباره راهاندازی خواهد شد؟ گفت: دوستان مشغول فعالیت برای راهاندازی مجدد سایت با رویکرد جدید هستند.
وی افزود: قرارداد مربوط به این کار منعقد شده و همکاران ما سرگرم انجام امور فنی سایت موسسه هستند و فکر میکنم تا چند روز دیگر سایت بالا خواهد آمد. امکانات جدیدی را در سایت جدید تعریف کردهایم و با قوت ببیشتری هم در زمینه اطلاعرسانی و هم در زمینه ارائه خدمات به کاربران، فعالیتش را از سربگیرد.
مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران که پس از یک دوره کوتاه دوساله مجدداً به عنوان مجری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران انتخاب شده است، همچنین در پاسخ به سوالی درباره برنامههای این موسسه برای دوره بیست و هفتم نمایشگاه مذکور، ارائه توضیحات در این خصوص را به آیندهای نزدیک موکول کرد.
موسسه نمایشگاههای فرهنگی در سال 1371 و به عنوان بازوی اجرایی وزارت ارشاد در امر برگزاری برخی نمایشگاههای فرهنگی تاسیس شد. این موسسه از همان سال یعنی دوره پنجم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا دوره بیست و چهارم آن در سال 1389 عهدهدار برپایی این نمایشگاه بوده است.
با تغییر معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد در تیرماه سال 89 فعالیتهای موسسه نمایشگاههای فرهنگی دچار تغییر و ابهام شد و در سالهای اخیر هم این فعالیتها با فراز و نشیبهایی همراه بوده است تا جایی که در سال 1390 برای اولین بار مسئولیت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران از این موسسه به یکی دیگر از موسسات تابعه وزارت ارشاد یعنی «خانه کتاب» واگذار شد و در دو سال گذشته (1390 و 1391) این موسسه مجری نمایشگاه مذکور بود.
اما اخیراً و در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب تهران، با موافقت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، بار دیگر به عنوان مجری این نمایشگاه و دوره بیست و هفتم آن انتخاب و معرفی شد. علاه بر این، مقرر شد تمامی نمایشگاههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط همین موسسه اجرا شود.
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