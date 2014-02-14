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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۳۱

کفاشیان:

لیگ برتر فوتبال قطعا 18 تیمی نخواهد شد/ بدنبال افزایش کیفیت بازی ها هستیم

لیگ برتر فوتبال قطعا 18 تیمی نخواهد شد/ بدنبال افزایش کیفیت بازی ها هستیم

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون فوتبال گفت: لیگ برتر سال آینده به طور قطع 18 تیمی نخواهد و هدف ما افزایش کیفیت بازی ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان جمعه شب پس از برگزاری فینال جام حذفی در کرمان در جمع خبرنگاران از هیئت فوتبال کرمان، باشگاه مس و مردم این استان تشکر کرد.

وی ادامه داد: برگزاری فینال جام حذفی با کیفیت مطلوب در کرمان نشان داد که این استان پتانسیل های بالایی در زمینه فوتبال دارد و می تواند مسابقات بیشتری در کرمان برگزار شود.

کفاشیان تصریح کرد: لیگ برتر سال آینده مطمئنا 18 تیمی نخواهد شد و هدف ما بالا بردن کیفیت بازی تیم ها در لیگ برتر است.

وی یاداور شد: تصمیم نهایی در خصوص وینگادا برای هدایت تیم امید ایران تا هفته آینده مشخص خواهد شد.

کد مطلب 2235983

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