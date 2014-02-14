لیگ برتر فوتبال قطعا 18 تیمی نخواهد شد/ بدنبال افزایش کیفیت بازی ها هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان جمعه شب پس از برگزاری فینال جام حذفی در کرمان در جمع خبرنگاران از هیئت فوتبال کرمان، باشگاه مس و مردم این استان تشکر کرد.

وی ادامه داد: برگزاری فینال جام حذفی با کیفیت مطلوب در کرمان نشان داد که این استان پتانسیل های بالایی در زمینه فوتبال دارد و می تواند مسابقات بیشتری در کرمان برگزار شود.

کفاشیان تصریح کرد: لیگ برتر سال آینده مطمئنا 18 تیمی نخواهد شد و هدف ما بالا بردن کیفیت بازی تیم ها در لیگ برتر است.

وی یاداور شد: تصمیم نهایی در خصوص وینگادا برای هدایت تیم امید ایران تا هفته آینده مشخص خواهد شد.