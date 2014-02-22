به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با اشاره به آخرین وضعیت کادر فنی تیم ملی و تیم فوتبال امید ایران گفت: برای کادر فنی تیم امید با کیروش مشورت کردهایم و قرار است تصمیمگیری شود. اما درباره کادر فنی تیم ملی باید عنوان کنم که چند مربی لیگ برتری برای کمک به کیروش ابراز علاقه کردهاند و این هفته با کیروش صحبت میکنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: درباره دو مربی لیگ برتری که به دنبال کمک به کیروش هستند صحبت خواهیم کرد که اگر قبول کرد آنها را به تیم ملی دعوت میکنیم در غیر اینصورت مربی خارجی به کادر فنی اضافه نخواهد شد و مربی تمرین دهنده برزیلی موقتی است و هیچ مربی خارجی به صورت قطعی به کادر تیم ملی نمیآید.
وی در خصوص تمدید قرارداد کیروش بیان کرد: باید در این باره باز هم با وی صحبت کنیم. خود کیروش در این باره ابراز علاقه کرده است ولی ما شرایطی هم داریم. هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم بر این گرفته شرط اصلی تمدید قرارداد وی این باشد که یک مربی ایرانی را به عنوان دستیار اول خود انتخاب کند. ما این موضوع را با کیروش در میان میگذاریم و اگر پذیرفت قرارداد وی را تمدید خواهیم کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: شخص رئیس جمهور هم برای کمک به تیم ملی تاکید کردهاند ولی زیر مجموعههای آن باید بیشتر توجه کنند. باید رسانهها را مورد حمایت قرار دهند تا آنها بتوانند با حضور در جام جهانی کار فرهنگی انجام دهند. ما باید کارهایی که در داخل کشور انجام میگیرد را به دنیا عرضه کنیم و این کار نیاز به حمایت دارد. جام جهانی فقط برای فوتبال نیست و همه مسایل یک کشور را شامل میشود.
کفاشیان همچینین گفت: رسانهها باید مردم را تشویق کنند و این چند ماه مسایل حاشیهای را کنار بگذارند. فدراسیون فوتبال یک بخش کار است و همه در آمادهسازی تیم ملی و حضوری شایسته در جام جهانی دخیل هستند. همه تلاش ما این است که به بهترین شکل ممکن در جام جهانی حاضر شویم. با این که بحثهایی مثل کمبود بازیهای تدارکاتی وجود دارد اما مطمئن هستم که بازیکنان ایران میتوانند کارهای بزرگی را انجام دهند.
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