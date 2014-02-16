مقامات لیبی محل اختفای سرلشکر کودتاچی را پیدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، "عمر حمیدان" سخنگوی کنگره ملی لیبی (بالاترین نهاد قانونگذاری لیبی) امروز در کنفرانس خبری اعلام کرد: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی لیبی توانستند محل اختفای "خلیفه حفتر" فرمانده سابق نیروی هوایی و زمینی ارتش و از انقلابیون سابق لیبی را کشف کنند.



وی تاکید کرد: بازداشت حفتر در شرایط کنونی مسئله ای اساسی است.



حمیدان با بیان اینکه هیچ خطری وضعیت سیاسی و نظامی کشور را تهدید نمی کند، خاطر نشان کرد: نیروهای امنیتی لیبی موفق شدند برخی از نظامیانی را که برای انجام کودتا تلاش می کردند، بازداشت کنند.



این درحالی است که برخی منابع لیبیایی اعلام کردند احتمال زیادی وجود دارد که هم اکنون حفتر در زادگاهش واقع در شهر اجدابیا مخفی شده باشد.



خلیفه حفتر روز جمعه گذشته با انتشار یک پیام تصویری اعلام کرد که فعالیت پارلمان و دولت لیبی تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده است اما ساعتی پس از آن "علی زیدان" نخست وزیر لیبی این خبر را تکذیب و اعلام کرد که دولت و کنگره ملی لیبی درحال انجام وظایف خود هستند و دستور بازداشت حفتر صادر شده است.