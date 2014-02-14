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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۳

آخرین خبرها از کودتا در لیبی؛

بنادر پایتخت لیبی تحت سیطره کودتاچیان درآمد/ سرلشکر حفتر خواستار تشکیل کابینه جدید شد

بنادر پایتخت لیبی تحت سیطره کودتاچیان درآمد/ سرلشکر حفتر خواستار تشکیل کابینه جدید شد

رسانه های عربی با اشاره به کودتای یکی از فرماندهان نظامی لیبی از سیطره نیروهای تحت فرمان وی بر بنادر اصلی طرابلس خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، منابع امنیتی با تایید کودتا نظامی "خلیفه حفتر" فرماندهسابق نیروی زمینی لیبی از سیطره نیروهای تحت فرمان وی بر بنادر اصلی طرابلس خبر می دهند.

بنابراین گزارش، فرمانده سابق ارتش لیبی علاوه بر دستور لغو بیانیه قانون اساسی و انحلال پارلمان و دولت خواستار تشکیل کابینه جدید به ریاست رئیس دادگاه عالی لیبی شده است.

وی همچنین اعلام کرده که نیروهای وی از سوی مردم لیبی مورد حمایت قرار دارند.

سرلشکر حفتر شبه نظامیان و گروههای مسلح را متهم به برهم زدن شرایط امنیتی و سیاسی کشور کرده است.

منابع امنیتی در لیبی همچنین قطع شده ارتباطات مخابراتی و اینترنتی در طرابلس را تایید نکرده اند.

کد مطلب 2235823

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