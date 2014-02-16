تشکیل کارگروههای نظافت محیط شهری و روستایی در خرمشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف حیایی اهوازی عصر یکشنبهدر شورای سلامت و امنیت غذایی در محل مرکز بهداشت خرمشهر با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و حضور میهمانان و راهیان نور در منطقه افزود: به منظور ارائه خدمات رفاهی و تامین امنیت غذایی میهمانان و شهروندان تشکیل کارگروه های مورد نظر الزامی است.



وی اظهار کرد: برای این منظور شش کارگروه نظافت محیط شهری با دبیری شهرداری، نظافت و پاکسازی مناطق روستایی به عهده بخشداری و بنیاد مسکن، جاده ها و اماکن بین راهی با دبیری اداره راه و شهرسازی، بهداشت مدارس و مهدکودک با دبیری آموزش و پرورش، کارگروه آموزش و فرهنگسازی به عهده سازمان تبلیغات اسلامی و کارگروه نظارت و ارزیابی با همکاری فرمانداری و دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی فعال شد.



حیایی اهوازی با اشاره به ابلاغیه استانداری خوزستان مبنی بر اجرای مانور بهداشت عمومی مناطق در روز سوم اسفند ماه امسال در سراسر استان در سوم اسفندماه امسال تصریح کرد: انجام نظافت عمومی علاوه بر ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه سبب پاک شدن غبار و ناپاکی های جسمی و روحی مردم می شود.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری خرمشهر خواستار همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی در جهت ارتقاء سطح بهداشت محیط و تلاش همه جانبه آنان در راستای اجرای طرح مانور بهداشت عمومی در سطح محیط روستاها و شهر شد.



حیایی اهوازی همچنین ساماندهی بازارهای سطح شهر، نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات، نحوه عرضه مواد غذایی، پوشاک، هتل و رستوران ها، اماکن عمومی، در جهت رفاه حال شهروندان و مهمانان نوروزی را از جمله موارد قابل توجه مسئولان خواند.