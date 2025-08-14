فعالیت ۳ هزار نیروی نظافت شهری در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری با تشریح جزئیات خدمات ارائه‌شده در مراسم امروز پنجشنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴ اظهار کرد: طی سه روز منتهی به مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین چندین دستگاه تانکر آب، واترجت و جنتکس جهت پشتیبانی و ارائه خدمات در اختیار مناطق قرار گرفت تا نظافت و پاکسازی مسیر از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به بهترین شکل انجام شود.

وی افزود: براساس دستورالعمل ابلاغی به ۲۲ منطقه شهرداری، مسیر راهپیمایی پهنه‌بندی و مدیریت رفت‌وروب، نظافت و پاکسازی مسیر به مناطق مختلف سپرده شد.

قضاتلو با اشاره به تأمین ۱۳ دستگاه خودروی زباله‌کش و ۲۵ مخزن غلتان برای این مراسم تصریح کرد: پشتیبانی تأمین خودروها و تجهیزات خدمات شهری به‌طور کامل توسط سازمان مدیریت پسماند انجام شد تا خدمات‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با بالاترین کیفیت انجام گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند ادامه داد: در مجموع ۸۴ دستگاه واترجت، ۹۰ خودروی حمل پسماند (فان)، ۳۱ جاروب بزرگراهی، ۳۲ تانکر آب و ۱۶۲ دستگاه وانت ملودی عملیات پاکسازی و جمع‌آوری پسماند را در محورهای برگزاری مراسم برعهده داشتند.

وی در پایان از تجهیز کامل پاکبانان به لوازم انفرادی موردنیاز خبر داد و گفت: بیش از ۳ هزار نفر از نیروهای خدماتی و مسئولان مربوطه از نخستین ساعات بامداد امروز در مسیر راهپیمایی استقرار یافته و تا پایان مراسم، عملیات نظافت، رفت‌وروب و نگهداشت شهری را به‌طور مستمر اجرا کردند.