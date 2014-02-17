به گزارش خبرگزاری مهر، توپچی‎های لندن که در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل تیم لیورپول به برتری رسیدند، در مرحله بعدی میزبان اورتون خواهند بود. دیدار این دو تیم در رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه امارات با تساوی 2 بر 2 خاتمه یافته است.

منچسترسیتی هم در دیداری به نسبت آسان میزبان ویگان اتلتیک خواهد بود. این تیم در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم پرقدرت چلسی با نتیجه 2 بر صفر به برتری رسیده است.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی انگلستان به شرح زیر است:

* آرسنال - اورتون

* برایتون یا هال سیتی - ساندرلند

* شفیسلد یونایتد - شفیلد ونزدی یا چارلتون

* منچسترسیتی - ویگان

این دیدارها در تاریخ‌های 8 و 9 مارس (17 و 18 اسفند) برگزار خواهد شد.

