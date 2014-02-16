منچسترسیتی در اتحاد چلسی را شکست داد/ دیدار یاران قوچان نژاد لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد با نتیجه 2 بر صفر چلسی را شکست داد تا انتقام شکست اخیر خود مقابل این تیم لندنی در لیگ برتر را بگیرد.

در این بازی استوان یووتیچ (16) و سمیر نصری (67) برای منچسترسیتی گلزنی کردند. چلسی در این بازی حتی یک موقعیت گلزنی هم ایجاد نکرد. آنها تنها 2 شوت روی دروازه من سیتی داشتند که هر 2 هم خارج از چارچوب بود.

چلسی با این شکست از جام حذفی کنار رفت و باید تمرکز خود را روی رقابتهای لیگ برتر معطوف کند. اما در عوض منچسترسیتی با صعود به جمع 8 تیم پایانی همچنان در 4 جبهه مختلف این فصل شانس قهرمانی دارد.

دیدار تیم های شفیلد ونزدی و چارلتون که رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی را در اختیار دارد به دلیل شرایط جوی بد لغو شد قرار است در تاریخ دیگری برگزار شود. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب جام حذفی انگلیس به شرح زیر است:

ساندرلند یک – ساوتهمپتون صفر

کاردیف سیتی یک – ویگان 2

منچسترسیتی 2 – چلسی صفر

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب 3 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

اورتون – سوانزی سیتی

شفیلد یونایتد – ناتینگهام فارست

آرسنال - لیورپول