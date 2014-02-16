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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۶:۲۷

جام حذفی انگلیس؛

منچسترسیتی در اتحاد چلسی را شکست داد/ دیدار یاران قوچان نژاد لغو شد

منچسترسیتی در اتحاد چلسی را شکست داد/ دیدار یاران قوچان نژاد لغو شد

دور پنجم رقابتهای جام حذفی انگلیس شنبه شب با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد که طی آن تیم های ساندرلند، ویگان و منچسترسیتی مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچسترسیتی در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد با نتیجه 2 بر صفر چلسی را شکست داد تا انتقام شکست اخیر خود مقابل این تیم لندنی در لیگ برتر را بگیرد.

در این بازی استوان یووتیچ (16) و سمیر نصری (67) برای منچسترسیتی گلزنی کردند. چلسی در این بازی حتی یک موقعیت گلزنی هم ایجاد نکرد. آنها تنها 2 شوت روی دروازه من سیتی داشتند که هر 2 هم خارج از چارچوب بود.

چلسی با این شکست از جام حذفی کنار رفت و باید تمرکز خود را روی رقابتهای لیگ برتر معطوف کند. اما در عوض منچسترسیتی با صعود به جمع 8 تیم پایانی همچنان در 4 جبهه مختلف این فصل شانس قهرمانی دارد.

دیدار تیم های شفیلد ونزدی و چارلتون که رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی را در اختیار دارد به دلیل شرایط جوی بد لغو شد قرار است در تاریخ دیگری برگزار شود. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب جام حذفی انگلیس به شرح زیر است:

ساندرلند یک – ساوتهمپتون صفر

کاردیف سیتی یک – ویگان 2

منچسترسیتی 2 – چلسی صفر

در ادامه این رقابتها یکشنبه شب 3 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

اورتون – سوانزی سیتی

شفیلد یونایتد – ناتینگهام فارست

آرسنال - لیورپول

کد مطلب 2236855

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