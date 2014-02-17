خسارت 282 میلیارد ریالی سرما به محصولات گوجه فرنگی دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله احمدی عصر دوشنبه در بازدید از مزارع گوجه فرنگی شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خسارت به پنج هزار هکتار سطح زیر کشت خسارت بین 40 تا 85 درصدی وارد کرده است.

وی به بخش‌های خسارت‌دیده اشاره کرد و افزود: این خسارت در تمامی بخش‌های کاکی، شنبه و طسوج و مرکزی است و زمین‌های که تحت پوشش بیمه بودند بیمه آنها را تائید کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی تصریح کرد: همچنین این سرما به باغات مرکبات و نخل‌ها نیز خسارت وارد کرده که میزان خسارت در حال بررسی است.

رشد 15 درصدی برداشت محصول در شهرستان دشتی

وی خاطر نشان کرد: شهرستان دشتی یکی از قطب‌های کشاورزی استان محسوب می شود که امسال پیش بینی می شود بیش از 270 هزارتن محصول از پنج هزار و400 هکتار سطح زیر کشت برداشت شود که نسبت به سال گذشته رشد 15 درصد داشته است.

احمدی اضافه کرد: بر اثر زلزله بیستم فرودین ماه امسال در بخش شنبه و طسوج و سیل هایی که در آنجا رخ داد باعث خسارت 400 میلیارد ریالی به کشاورزان و دامداران آن منطقه شد که تاکنون این خسارتها پرداخت نشده است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه اکثر مردم این بخش از طریق کشاورزی و دامداری امراش معاش می کنند می طلبد توجه جدی در خصوص شود.

