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۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۱۶

به دلیل حرکت زننده؛

دروزاه‎بان آرسنال در آستانه محرومیت قرار گرفت

دروزاه‎بان آرسنال در آستانه محرومیت قرار گرفت

"وویسیچ چزنی" به دلیل حرکتی که پس از اخراج در بازی تیم‎های آرسنال - بایرن از خود نشان داد از سوی کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، جریمه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "وویسیچ چزنی" در بازی شب گذشته به دلیل خطا بر روی "آرین روبن"، مهاجم بایرن مونیخ، از سوی "نیکولا ریتزولی"، داور ایتالیایی مسابقه، از زمین اخراج شد.

این دروازه‎بان پس از اینکه از زمین اخراج شد پیش از ورود به تونل با دست خود حرکتی را نشان داد که از چشم دوربین های تلویزیونی پنهان نماند.

گزارشگر شبکه اسکای اسپورتس بلافاصله از بییندگان به دلیل نمایش این صحنه عذرخواهی کرد.

کمیته انضباطی یوفا قطعا در خصوص این حرکت واکنش نشان می‎دهد و دروازه‎بان آرسنال را با محرومیت مواجه می‎کند.

کد مطلب 2240262

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