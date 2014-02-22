به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی با کمان که روز جمعه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب در مجموعه ورزشی جانبازان قم برگزار شد، برترین های خود را در حالی شناخت که کمانداران شرکت کننده در دو کمان ریکرو و کامپوند با یکدیگر پیکار کردند.

مسابقات در دو ماده ریکرو و کامپوند بین آقایان و خانم ها در دو قسمت مجزا در مجموعه اختصاصی جانبازان و معلولین برگزار شد و طی آن بانوان شرکت کننده در پیست تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین و آقایان در پیست بنیاد شهید و امور ایثارگران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم های شرکت کننده در این دوره از پیکارهای تیراندازی با کمان قهرمانی بانوان و آقایان استان قم از باشگاه جانبازان و معلولین قم، باشگاه هیئت تیراندازی با کمان، باشگاه شهر قنوات، باشگاه سپاه علی ابن ابیطالب (ع)، باشگاه خورشید، باشگاه شرکت مبین و باشگاه جامعه المصطفی العالمیه بودند.

کمانداران شرکت کننده در مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی استان قم در هر دو رشته کامپوند و ریکرو در مسافت 18 متر و البته در دو گروه حرفه ای و مبتدی با یکدیگر رقابت کردند که پس از انجام مرحله مقدماتی و حذفی نفرات برتر در این مسابقه مشخص شدند.

برترین‌های ماده ریکرو حرفه‌ای بخش آقایان:

1-مهدی عزیزی از باشگاه جانبازان مبین

2- سید حسن موسوی زاده از باشگاه قنوات

3- علی مبصری از باشگاه جانبازان و مبین

برترین های ماده ریکرو مبتدی بخش آقایان :

1- محسن موسوی زاده از باشگاه قنوات

2- محمد باقر تکنو از باشگاه خورشید

3- حسین خلج از باشگاه خورشید

برترین های ماده کامپوند بخش آقایان:

1- مجید اصفهانی از باشگاه جانبازان

2- محمد صادقی از باشگاه هیئت تیر و کمان

3- علی مغفوری از باشگاه جانبازان مبین

برترین های ماده ریکرو بخش بانوان:

1- خانم محبوبه عزیزی از تیم شرکت مبین

2- خانم زهرا فتحی از تیم شرکت مبین

3- خانم الهام کلامیان از تیم هیئت تیرو کمان

لازم به ذکر است: این مسابقات با حمایت مالی شرکت مبین، هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم، هیئت تیراندازی با کمان قم و بنیاد شهید و امور ایثارگران قم برگزار شد و در پایان مدال، حکم قهرمانی و جوایز نقدی به نفرات اول تا سوم کمان اهداء شد.

