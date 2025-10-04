برگزاری مسابقات والیبال بسیج زنان و مردان در کهگیلویه و بویراحمد

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مسابقات والیبال بانوان خبر داد و گفت: این مسابقات در رده سنی زیر ۲۳ سال برای بانوان و آقایان در حال برگزاری است که در بخش بانوان، ۱۰ تیم در قالب دو گروه پنج تیمی رقابت کردند.

وی اظهار کرد: در ابن مسابقات از هر گروه دو تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و در نهایت رقابت‌های رده‌بندی و فینال در تاریخ دهم و یازدهم مهرماه به پایان رسید.

رئیس هیات والیبال سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این مسابقات به مناسبت هفته دفاع مقدس و توسط هیات والیبال بسیج سپاه فتح استان برنامه‌ریزی شد و قرعه‌کشی مسابقات والیبال لیگ بسیج شهرستان‌های بویراحمد و دنا، روز دوم مهرماه با حضور معاون تربیت بدنی و ریاست هیئت والیبال بسیج سپاه فتح انجام شد.

وی با بیان اینکه مسابقات بانوان به شکل خوبی و رضایت بخشی برگزار شد، افزود: در ابن مسابقات باشگاه سیما با مدیریت خانم دولتی مقام اول، باشگاه شهریار به مدیریت خانم علی پور مقام دوم و باشگاه رها با مدیریت خانم صفایی مقام سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت والیبال سپاه فتح بیان کرد: مسابقات والیبال بخش آقایان در تاریخ هفدهم و هجدهم مهرماه برگزار می‌شود و به تمامی تیم‌های برتر، لوح تقدیر، کاپ و مدال از طرف فرماندهی محترم سپاه استان اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف استعدادیابی این مسابقات تأکید کرد: نفرات و تیم‌های منتخب برای حضور در مسابقات استانی معرفی خواهند شد، کمیته‌های تخصصی شامل کمیته مربیان و کمیته استعدادیابی، بهترین‌ها را برای رقابت‌های سطح بالاتر گزینش می‌کنند و این فرآیند تا سطح مسابقات کشوری و منطقه‌ای ادامه خواهد داشت.

عباسی در ادامه به تشکیل هیئت والیبال بسیج اشاره و تصریح کرد: هیئت والیبال بسیج سپاه استان از مردادماه امسال به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با تشکیل اعضای هیئت رئیسه، دبیری، نایب رئیس و کمیته‌های تخصصی، در حال صدور ابلاغ برای روسای شهرستانی است.

وی ابراز کرد: این دوره از مسابقات، اولین دوره لیگ بسیج در سطح شهرستان است و به ترتیب به سطح استان، منطقه و کشور گسترش خواهد یافت. پس از اتمام این رده، برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات در رده بزرگسالان نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیئت والیبال سپاه فتح استان گفت: قطعاً با ادارات و نهادهای مرتبط از جمله آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، بسیج ورزشکاران و سایر پایگاه‌های بسیج نامه‌نگاری‌های رسمی همکاری خواهیم کرد تا مسابقاتی گسترده‌تر و با شکوه‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: هدف اصلی ما تنها برگزاری یک رقابت ورزشی نیست بلکه این مسابقات یک رسانه فرهنگی-ورزشی است که اهدافی از جمله ترویج و زنده نگه داشتن فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین فرهنگ ایثار، فداکاری و مقاومت برای نسل جدید،تقویت روحیه نشاط، سلامتی و تندرستی در جامعه و شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای ورزشی به سمت ورزش قهرمانی را دنبال می‌کند.

عباسی با اشاره به برنامه‌های آتی در حوزه قهرمانی گفت: در مراحل بعدی، با دریافت مجوزهای لازم، باشگاه مقاومت بسیج استان در بخش آقایان و بانوان راه‌اندازی خواهد شد. این باشگاه با هدف پرورش استعدادهای شناسایی‌شده و هدایت آنان به تیم‌های مطرح کشور مانند تیم پاس گرگان در لیگ برتر و تیم مقاومت فعالیت خواهد کرد و شعبه‌ای از این باشگاه نیز در یاسوج افتتاح خواهد شد.