به گزارش خبرنگار مهر، «درد مشترک» كه سهشنبهها ساعت 22:30 از شبكه مستند سیما پخش میشود، در این قسمت خواب و تاثیر آن بر انسان امروزی را بررسی میکند.
این مستند به بیان احساسات و عواطف انسانی در مسیر اجتماعی زیستن و درست زیستن میپردازد و در آن موضوعات مختلفی همچون ترس، شجاعت، ایثار، خنده و گریه، اضطراب و آرامش، عشق، درد، خواب، جوانی و پیری، زمان، مرگ و... در انطباق با واقعیتهای موجود جامعه در قالب داستانی و بازیهای غیرنمایشی و متکی بر شخصیتهای واقعی بررسی میشوند.
در «درد مشترک» کارشناسان و مردم عادی از تجربیات خود درباره استرس و نقش آن در روحیه انسان معاصر و خودشان میگویند و از عوامل استرسزا از دوران جنینی و تحت تاثیر زندگی مدرن شهری حرف میزنند.
از عوامل تولید این مجموعه میتوان به احمد ظریف رفتار به عنوان تهیه کننده و کارگردان، یعقوب عباس نام تصویربردار، امیر مومنی و محمدصادقی تدوینگر، محمد صالحپور مدیر تولید، و رضا تاری وردی به عنوان ناظر کیفی اشاره کرد.
این مستند سهشنبه 6 اسفند، ساعت 22:30 از شبكه مستند پخش خواهد شد.
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