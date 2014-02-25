شناسه 120 خیر در سامانه اطلاعاتی خیرین مدرسه ساز اردبیل ثبت شد

یاور وحدتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: هم اکنون اطلاعات شخصی و نیز مجموعه فعالیت های خیرانه و ماندگار این افراد در سامانه و بانک اطلاعاتی خیرین مدرسه ساز استان ثبت شده و حتی در سامانه کشوری نیز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه این اطلاعات از سال 85 گردآوری شده است، ادامه داد: در این سامانه عکس اشخاص خیر مدرسه ساز و نیز تصاویر مدارسی که توسط این اشخاص ساخته شده اسکن و به همراه اطلاعات فنی و شخصی ثبت شده است.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان با اشاره به گردآوری اطلاعات 340 مدرسه ساخته شده توسط 120 خیر مدرسه ساز این استان متذکر شد: البته اطلاعات برخی از خیرین در دسترس نبوده بنابراین با نقص در سامانه ثبت شده که تلاش می شود این اطلاعات تکمیل شود.

وی با تاکید بر اینکه حتی برخی از خیرین مشخصات تکمیلی را در اختیار قرار نداده اند، اضافه کرد: با توجه به نیت خیرخواهانه و نیکوکاری آدرس برخی از این خیرین حتی در سامانه موجود نبوده که تیمی در این خصوص تشکیل و در خصوص تکمیل ازلاعات تلاش می کند.

وحدتی پور تصریح کرد: حتی در این سامانه از مجموع 72 مدرسه ساخته شده توسط مرحوم علیپور به عنوان بزرگترین خیر مدرسه ساز کشور، اطلاعات و شناسه 60 مدرسه ساخته شده توسط وی ثبت شده و 12 مدرسه هنوز وارد نشده است.

وی در عین حال عنوان کرد که البته این خیر مدرسه ساز پیش از انقلاب و اوایل انقلاب نیز مدارسی را ساخته بود که اطلاعات این مدارس را در دست نداریم، اما در حال پیگیری برای ثبت این مدارس نیز در سامانه هستیم.

این مسئول با ابراز امیداوری از اینکه این سامانه در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد، افزود: اطلاعات این سامانه برای فعالیت های این سازمان مهم بوده اما به دلیل درخواست شخصی و خانواده های آنها شناسنامه کامل خیرین در دسترس عموم قرار نخواهد گرفت.