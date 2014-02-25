ظریف در سفری دو روزه با مقامات هندی دیدار می کند

غلامرضا انصاری ، سفیر جمهوری اسلامی در هند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به هند با اشاره به اینکه قرار بود سفر آقای ظریف به هند فردا صورت گیرد، بیان کرد: اما اکنون احتمالاتی نیز وجود دارد که سفر ایشان به روز 5 شنبه موکول شود.

انصاری با اشاره به اینکه سفر وزیر امور خارجه به هند دو روزه خواهد بود تصریح کرد: وزیر امور خارجه در این سفر با مقامات هندی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی ˈ سلمان خورشید ˈ همتای هندی اش از دهلی نو خواهد داشت.

پیش بینی می شود ظریف علاوه بر دیدار با خورشید با نخست وزیر، رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات هندی دیدار کند.

به گزارش مهر ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تا یک ماه آینده به 4 کشور آسیایی سفر خواهد کرد.

محمد جواد ظریف در سفر خود به کشورهای آسیایی ؛ ژاپن و اندونزی سفر می کند.