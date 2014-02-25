تعیین تکلیف ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه باز هم به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریت اصلاح ماده 45 آئین نامه داخلی مجلس که در برگیرنده ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق است، از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد.

عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح گفت: هر قدر تطابق نظامات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی با نیازهای جامعه بیشتر باشد درصد تحقق آن نیز بیشتر می شود.

وی با اشاره به اینکه با نگاهی کوتاه به برنامه پنج ساله توسعه، بودجه سالانه و چشم‌انداز توسعه کشور می توان به میزان انحراف از این اسناد بالادستی پی برد، افزود: چون اسنادی همچون بودجه برنامه هایی یکساله و کوتاه مدت هستند با نیازهای جامعه فاصله دارند.

نماینده مردم نقده و اشنویه ادامه داد: در کمیسیون تلفیق افراد باید از کمیسیون های مختلف حضور داشته و بحث کنند؛ نگاه دقیق به فرآیند بودجه یک اصل اساسی است و هر یک از اعداد موجود در بودجه بار معنایی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارند. بنابراین کمیسیون تلفیق باید تلفیقی عادلانه از تمام کمیسیون های تخصصی باشد.

حسین‌زاده با اشاره به اینکه ما پیشنهاد دادیم 9 نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و 3 نفر از سایر کمیسیون های تخصصی در تلفیق حضور داشته باشند، ادامه داد: مگر نه اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی حق اظهارنظر در بودجه را دارند، نظرات کارشناسی کمیسیون عمران، اجتماعی، فرهنگی و... چقدر در بودجه ملموس است؛ باید امروز تعیین تکلیف شود که نظرات تخصصی کمیسیون ها به صورت شور و مشارکت عمومی مطرح شده و نظر همه در تلفیق اعمال شود.

به گزارش مهر، محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان نیز در مخالفت با پیشنهاد خود گفت: این طرح نه تنها اوضاع را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر می‌کند؛ کمیسیون عمران به دنبال این است که بودجه به طرف مسائل عمرانی سوق داده شود. کمیسیون کشاورزی، انرژی، نیرو و بهداشت نیز هر کدام به دنبال این هستند که بودجه به سمت حوزه های آنها سوق داده شود، اما کمیسیون برنامه و بودجه نگاه فرابخشی دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق طرحی را دنبال می کنیم تا بر اساس آن برای بررسی موضوعات کشاورزی تمام اعضای کمیسیون کشاورزی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل جلسه تلفیق دهند و درباره موضوعات دیگر همچون بهداشت، فرهنگی، اجتماعی و... تمام اعضای هر یک از این کمیسیون ها با کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل جلسه دهند.

عثمانی گفت: این پیشنهاد تا سال آینده نهایی می شود و می تواند هدف این طرح را نیز تامین کند. علاوه بر آن ایرادات و کاستی‌های این طرح را هم ندارد.

همچنین قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در موافقت با این طرح گفت: اگر ساختار بررسی در فرآیند بودجه دچار اشکال است برای اصلاح آن باید قدم اساسی را برداشت.

وی با بیان اینکه همه دوست دارند برای خدمت به اسلام و مسلمین این کار را در کمیسیون تلفیق انجام دهند، افزود: اگر می خواهیم عدالت اجرا شده و تصمیم فرابخشی انجام شود، باید این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس ادامه داد: در کمیسیون تلفیق باید ساختاری ایجاد شود تا آنچه از آن بیرون می آید نهایتا 15 درصد تغییر کند نه اینکه در این کمیسیون ساعت ها تلاش شود و در نهایت مورد رضایت نمایندگان نباشد.

بر اساس این گزارش، پس از سخنان موافقان و مخالفان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه نمایندگان متقاضی طرح مذکور درخواست دو فوریت طرح اصلاح ماده 45 آیین‌نامه مجلس را داشتند، باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به درخواست این نمایندگان، گفت: اگر دو فوریت این طرح به تصویب برسد به ناچار باید در روز شنبه جلسه تشکیل دهیم لذا اگر می‌پذیرید فوریت آن را به رای بگذارید.



بنابراین با توجه به عدم موافقت نمایندگان متقاضی برای رای‌گیری در مورد فوریت این طرح، باهنر اعلام کرد که این موضوع به جلسات آتی موکول شود.

به گزارش مهر، پیش از این نیز قبل از بررسی لایحه بودجه کل کشور در صحن علنی تعدادی از نمایندگان پیشنهاد اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق بودجه را مطرح کردند، اما به دلیل همزمانی آن با آغاز بررسی بودجه به تاخیر افتاد.