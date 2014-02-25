کنسرت موسیقی نواحی در آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال محمدی عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل فرهنگ خانه مازندران با محوریت برگزاری اجرای زنده موسیقی محلی در شهرستان آمل توسط گروه کایر اظهار داشت: مجموعه کایر یک گروه موسیقی مازندران و اقوام دیگر است که در این گروه دوستان هنرمند عرصه موسیقی استان های دیگر به اجرای موسیقی قوم مختص خود می پردازند.



وی افزود: موسیقی نواحی " کایر" متشکل از خوانندگان و نوازندگانی است که به اجرای موسیقی مازندرانی، شمال خراسان، لرستان،بندر عباس ، موسیقی آذری ، کردی و گیلانی می پردازند.



سرپرست گروه موسیقی نواحی " کایر " ابراز داشت : " کایر" ماهیت کارش اجرای درست موسیقی فولکلور است و این گروه معتقد است که اگر موسیقی یک قومی توسط افراد ناشناس به فرهنگ ، آداب و رسوم آن قوم خوانده شود جایز نیست.



محمدی اظهار نمود: کل مجموعه گروه " کایر " از 17نفر هنرمند تشکیل شده که شش نفر خواننده و بقیه نوازنده سازهای مختلف هستند.



وی افزود: برخی از خوانندگان این گروه مانند سید کمال محمدی خواننده موسیقی گیلانی و مازندرانی و خسرو نصرتی نیز خواننده موسیقی کردی و لری هستند.



نوازنده کمانچه، لله وا، سرنا و قرنه گروه موسیقی نواحی " کایر " گفت: در این گروه از هنرمندی خواهران محمدی نیز در زمینه همخوانی و نوازندگی دوتار، دف ، دایره، دسرکوتن استفاده شده است.



استاد محمدی ابراز داشت: وجود خواننده پیشکسوت موسیقی مازندرانی استاد نورالله علیزاده که بیش از 5دهه در اجرای موسیقی مازندرانی تجربه دارد وزن کاری این مجموعه را بالا می برد و این در حالی است که دوستان هنرمند ما در این گروه که از استانهای دیگر می باشند در ارتقاء سطح کیفی کار مجموعه اثر زیادی دارند.



وی خاطر نشان کرد: نوای فولکلور ایران در گروه " کایر " اولین بار در پایتخت و در برج میلاد کنسرتی باشکوه اجرا کرد که بیش از 1500نفر در سالن حضور داشتند و این در صورتی است که بیشتر مردم از اجرای این کنسرت باخبر نبودند.



سرپرست موسیقی محلی " کایر " با بیان اینکه به مدت 15سال در کار موسیقی اقوام فعالیت داشتم و با اشاره به وجود گروه های دیگر موسیقی که در زمینه موسیقی نواحی کار می کنند ابراز داشت: فعالیت ما در عرصه موسیقی نواحی به زمانی برمی گردد که دیگران وارد این عرصه نشده بودند.



کایر به دنبال ایجاد همدلی در بین اقوام است

محمدی با تاکید بر اینکه به دنبال مقایسه کار گروه هایی چون رستاک با کار موسیقی نواحی " کایر " نیستیم بیان داشت: رستاک گروه موسیقی دانشگاهی است که این طرح مورد استقبال مردم قرار گرفت .



وی با بیان اینکه موسیقی زبانی است که با تمام دنیا می تواند ارتباط بر قرار کند تصریح کرد: جهت اثربخشی موسیقی هر قومی بهتر است تصنیف های کلام توسط هنرمندان همان قوم خوانده شود.



این هنرمند عرصه موسیقی نواحی با بیان این مطلب که هر موسیقی می تواند یک دوره زمانی محبوبیت داشته باشد گفت: مقایسه کار گروه های مختلف موسیقی برعهده مردم است چرا که مردم بهتر از می توانند ما را مقایسه نمایند.



محمدی با تاکید بر اینکه " کایر " به دنبال این است که کارش را درست ارائه کند اظهار نمود : ما فاصله ای از موسیقی مازندرانی نداریم و این گروه نه تنها از موسیقی محلی فاصله نمی گیرد بلکه روز به روز به این موسیقی نزدیکتر می شویم .



وی ایجاد همدلی بین اقوام مختلف را یکی از اهداف " کایر " عنوان کرد و گفت: همانطور که از تعریف کایر یاری رساندن و همیاری می آید در کنار اقوام دیگر بودن به این نام معنا می بخشد.



استاد کمانچه گروه موسیقی محلی " کایر " اظهار داشت: واژه های موجود در اشعار مازندرانی در برخی موارد دور از ذهن بوده و بچه ها معنی آن را نمی دانند و چه بسا این امر موجب خواهد شد نسل امروز موسیقی مازندرانی را درک نکند.



وی خاطرنشان کرد: موسیقی سنتی در ایران به موسیقی ردیفی گفته می شود و به موسیقی فولکلور موسیقی مقامی اطلاق می گردد.



این هنرمند عرصه موسیقی مازندرانی افزود: موسیقی سنتی از موسیقی محلی گرفته شده است و موسیقی ملی ما موسیقی فولکلور است.



محمدی با مرور بر تاریخچه موسیقی سنتی بیان داشت: موسیقی سنتی از دوره قاجار به بعد در کشور شکل گرفت که برای افراد خاص نواخته می شد و این در صورتی است که موسیقی اقوام همچنان در کنار مردم بوده و جلای خود را به خاطر مردمی بودن حفظ کرده است.



وی در بیان علت اجرای زنده موسیقی محلی " کایر " در شهر آمل ابراز داشت: مردم آمل همواره نسبت به جاهای دیگر استان به مسائل فرهنگی توجه بیشتری داشتند بطوریکه برای اجرای این کنسرت هنوز بنر تبلیغاتی نصب نشده ولی تمام بلیط های سانس اول به فروش رسیده است.



سرپرست گروه موسیقی محلی " کایر " ضمن تشکر و قدر دانی از مسئولین ارشاد استان و تشکر از حامیان مالی گروه کایر گفت: ما همواره در مجموعه کاری خود در جهت ارائه کارهای درست و مورد قبول مردم از نظرخواهی و مشورت مخاطبان خود بهره مند می شویم.



محمدی از اجرای کنسرت موسیقی محلی توسط گروه کایر در اردیبهشت سال آتی در ساری خبر داد.



به گزارش مهر ، کنسرت بزرگ گروه محلی کایر به سرپرستی سید جمال محمدی در روز سه شنبه 13 اسفند ماه در دو سانس صبح و عصر در سالن اریکه آریائی آمل به اجرای زنده موسیقی محلی می پردازد.