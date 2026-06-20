«حمیدرضا اتحاد» خواننده پیشکسوت مازندرانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اتحاد، هنرمند باسابقه عرصه موسیقی پاپ که متولد سال ۱۳۳۴ در شهرستان ساری بود، پس از مدت ها تحمل بیماری، در زادگاهش جان به جان آفرین تسلیم کرد.

این خواننده مازندرانی فعالیت جدی خود در عرصه موسیقی را از اواخر دهه ۵۰ شمسی آغاز کرد و در این مسیر با آهنگسازان مطرحی نظیر حمید پناهی، دانا کبیری و علی موثقی همکاری داشت. اتحاد که اجرای آثار خود را در دو قالب فارسی و گویش طبری (مازندرانی) دنبال میکرد، با تلفیق ملودی‌های پاپ با اشعار محلی، جایگاهی ویژه در میان مخاطبان شمال کشور و دیگر نقاط ایران یافت.

از جمله آثار شاخص و ماندگار این هنرمند فقید میتوان به ترانه های پرمخاطب «مازندران»، «نوروز»، «نماشون»، «آفتاب انه»، «شهر من ساری»، «دولت عشق»، «چه ننه» و «آینه» اشاره کرد که هریک از آنها در حافظه شنیداری چند نسل از علاقه‌مندان به موسیقی بومی و پاپ ثبت شده است.

درگذشت این هنرمند نام‌آشنای، موجی از پیامهای تسلیت از سوی فعالان موسیقی و دوستداران فرهنگ مازندرانی در فضای مجازی به همراه داشته است.

جزئیات بیشتر درباره زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری این مرحوم متعاقباً اعلام خواهد شد.