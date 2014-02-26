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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۶

پرویز کلانتری و غلامرضا امامی گذشته و حال کانون پرورش فکری را به نقد می‌کشند

پرویز کلانتری و غلامرضا امامی گذشته و حال کانون پرورش فکری را به نقد می‌کشند

دو مدیر سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درنشستی به بررسی وضعیت این مرکز فرهنگی در گذشته و امروز می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین نشست «یکشنبه‌های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع « نگاهی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان » روز یکشنبه 11 اسفند ماه 1392، در مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در این نشست که از ساعت 4 تا 7 بعداز ظهر  برگزار خواهد شد فیلم مستند «عمو سیبیلو» به کارگردانی بهرام بیضایی به نمایش در خواهد آمد.

همچنین پرویز کلانتری (نقاش، هنرمند و مدیر سابق کانون پرورش فکری) و غلامرضا امامی (مترجم، منتقد، ویراستار و مدیر سابق انتشارات کانون پرورش فکری) در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کشاورز،جنب کوچه برادران مظفر(انتقال خون سابق) و کتاب فروشی شهر فرهنگ واقع شده است.

کد مطلب 2244907

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