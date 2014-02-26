به گزارش خبرنگار مهر، تونی اولیویرا در نشست خبری بعد از بازی این تیم برابر الاتحاد عربستان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز گفت: امروز خیلی خوب و دوست داشتنی بازی کردیم و این روشی بود که من دوست داشتم. به خصوص در نیمه اول خوب در چرخش توپ خوب بودیم. بازی و حریف را کنترل کردیم و از کناره‌ها هم فشار وارد کردیم.

وی افزود: در مدت 45 دقیقه اول البته یک سری اشتباهات هم داشتیم. چند پاس بلند در کناره‌ها دادیم ولی در نیمه دوم بازی عوض شد. بعد از اخراج کریمی اندکی تعادل تیم به هم خورد. ما سعی کردیم که تعادل را به تیم بازگردانیم و آن کاری که در نیمه اول انجام دادیم را متاسفانه در نیمه دوم نتوانستیم تکرار کنیم با این حال بچه‌ها خواستند، جنگیدند و تلاش کردند. فکر می‌کنم که نتیجه عادلانه بود. ما برای این برد عذاب کشدیم ولی برد شیرین بود.

سرمربی تیم تراکتورسازی در خصوص پر نشدن ورزشگاه ادامه داد: سال گذشته چون نخستین بازی تراکتورسازی در آسیا بود و در تعطیلات قرار داشتیم ورزشگاه پر شده بود با این حال امروز به خاطر سردی هوا تماشاگر کمتری به استادیوم آمده بودند. بهرحال ساعت بازی هم خوب نبود. ما درخواست می‌کنیم که مردم در بازی بعدی ورزشگاه را پر کنند. همواره گفتم که بدون تماشاگر بازی کردن ارزشی ندارد. آنها قدرت تراکتورسازی هستند. ما دو بازی خارج از خانه داریم. انتظار دارم که وقتی به تبریز برگشتیم همه بیایند و از بازی که انجام خواهیم داد لذت ببرند.

اولیویرا در خصوص تفاوت‌های این دیدار با راه‌آهن گفت: امروز ما بهتر از قبل بازی کردیم. البته تیم حریف هم متفاوت از راه‌آهن بود. بازی با راه‌آهن ما در دقایق ابتدایی دو گل خوردیم که همه چیز از دست رفت. در نیمه دوم هم یک گل زدند و فرصت‌های زیادی را هم خراب کردیم. اما این بار بچه‌ها از ابتدا سفت و سخت بازی کردند. این تیم که امروز بازی کرد همان تیمی است که من می‌خواهیم. ما تنها 20 جلسه تمرین کردیم ولی یک پروسه برای ساختن تیم نیاز به تمرینات زیادی است. یک دفعه نمی‌شود تیم را تغییر داد. روی هم رفته باید بگویم که بد نبودیم.

وی در خصوص عدم دعوت نشدن کریمی به تیم ملی بیان کرد: درباره دعوت نشدن کریمی و دیگر بازیکنان باید کی‌روش صحبت کند. این لیستی است که اعلام شده و دیگر تغییر نمی‌کند. این لیست را قبل از بازی اعلام کردند. بهتر است خودتان زنگ بزنید به آقای کی‌روش و بگویید که او را اضافه کنند.

اولیویرا در پاسخ به این سوال که آیا قضاوت داور عادلانه بود خاطرنشان کرد: درباره داور بگویم که چندان خوب نبوده است. من همیشه به بازیکنانم می‌گویم که روی بازی خود تمرکز کنند. آنها باید روی بازی تمرکز کنند. آنها باید بدانند برای بازی کردن به میدان می‌روند نه برای اعتراض کردن. آنها باید بدانند که هیچ وقت برای یاد گرفتن دیر نیست.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به دیدار بعدی این تیم و غیبت کریمی بیان کرد: در بازی بعدی ارزش تیم لخویا را می‌بینید. من روز گذشته هم گفتم که لخویا از همه قوی‌تر است. بعد از آن العین، تراکتور و الاتحاد در رده‌های بعدی قرار دارند. شما وقتی بازی لخویا با العین را ببینید به حرف من پی خواهید برد. آنها 9 بازیکن خارجی دارند که چند نفر آنها تغییر تابعیت دادند. من هم دوست داشتم که یک ماشین لوکس داشتم ولی پول ندارم.

وی ادامه داد: من دوست داشتم قهرمان آسیا بشوم ولی باید به من ابزار آن را بدهند. می‌دانید چرا که گوانگژو قهرمان آسیا شد؟ چون هم بازیکنان داخلی و خارجی خیلی خوب دارد ولی امروز اولین تیم ایرانی هستیم که برنده شدیم. دوست دارم که امروز سپاهان برنده شود. فوتبال ایران با بردن می توانند پیشرفت کند. در بازی بعد کریمی را نخواهیم داشت ولی تلاش می‌کنیم که یک بازیکن خوب را جایگزین وی کنیم. کریمی دیگر بازیکن جوان نیست. البته او کیفیت عالی دارد. فرشاد احمدزاده هم امروز خوب بازی کرد و یازده بازیکن برای برد به میدان خواهیم رفت.