"حمیدرضا کلاسنگیانی" شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گرگان گفت: بارها گفته ام و بازهم اعلام می کنم که بسکتبال گرگان وضعیت خوبی ندارد، با اینکه دو تا تیم داریم اما بسکتبالی نداریم.

کلاسنگیانی درباره ابقای شهرداری در لیگ برتر گفت: خداراشکر که در سوپرلیگ ماندیم اما روند خوبی در پیش نگرفته ایم. تیم های دیگر برخلاف سرعت لاک پشتی ما با سرعت در حال حرکت هستند و فقط پول را بهانه کرده ایم.

وی افزود: ببینید که چند درصد بچه های گرگان در این تیم ها بازی می کنند، البته در بعد قهرمانی شاید این ملاک مهمی نباشد اما ما که ادعا داریم صاحب بسکتبال هستیم و از طرفی همیشه اعلام می کنیم که پول نداریم پس چطور هزینه بازیکنانی که می آوریم را تامین می کنیم؟

کلاسنگیانی خاطرنشان کرد: باید از پایه بازیکن سازی را شروع و با سرمایه کمی که در اختیار داریم یک تیم آبرومند روانه لیگ کنیم نه یک تیم دست و پاشکسته که با اگر و اما و سلام و صلوات بخواهد در لیگ باقی بماند.

وی ادامه داد: من معتقدم که یک تیم خوب روانه سوپرلیگ کنیم و یک تیم همیشه در لیگ یک داشته باشیم، لیگ یک تغذیه کننده سوپرلیگ ما باشد و بازیکنان رده های جوانان و امیدها ابتدا در این لیگ بازی کنند و با کسب تجربه لازم به سوپرلیگ بیایند.

حمید کلاسنگیانی یادآور شد: از 6 سال پیش می گفتم که اگر نمی توانیم تیم قدرتمندی وارد سوپرلیگ کنیم این کار را اصلا انجام ندهیم، چه اشکالی دارد که یکی دوسال در لیگ پایین تر بازی کنیم؟ اما بقای عده ای به داشتن تیم لیگ برتری وابسته است که هر طور است یک تیم دست و پاشکسته به مسابقات بفرستند و باعث رنجش خاطر مردم و هواداران بشوند.

وی رقم بودجه و هزینه این تیم را بیشتر از آنچه مسئولان می گویند عنوان و تصریح کرد: رقم بودجه خوبی داشتیم که بهینه از آن استفاده نکردیم، اگر سرانگشتی حساب کنید این تیم بالای یک میلیارد هزینه کرده است. رقم قرارداد بازیکنان و کادرفنی و هزینه ها اگر بررسی شود قطعا بالای یک میلیارد این تیم هزینه کرده است.

وی با تاکید بر استفاده از بازیکنان بومی در تیم ها گفت: به جای اینکه 8 بازیکن در سطح متوسط بگیریم 4 بازیکن سطح خوب جذب کنیم و بقیه از بچه های گرگان استفاده کنیم. مگر قرار است از رتبه دهم و یازدهم هم پایین تر بیاییم؟! یکی دوسال پای بازیکنان خودمان بایستیم مطمئنا نتیجه خواهد داد و اگر در طول لیگ در پست 4 و 5 مشکل داشتیم یک بازیکن خارجی بیاوریم.

وی افزود: البته جذب بازیکن گرگانی یک پروسه طولانی دارد اما از بضاعت فعلی خود استفاده کنیم. بازیکنانی مانند مجتبی بنی عقیل، یاسین کلاسنگیانی، سروش بنی کریمی، معین صفایی، مبین شیخی، رهام کبیر و ... هستند که پشت خط مانده اند، من قول می دهم که در این صورت در رتبه چهارم تا هشتم جدول قرار می گیریم.

بازیکن سابق بسکتبال گرگان در مورد اینکه گفته می شد در صورت عدم کسب نتیجه، فدراسیون بسکتبال تیم شهرداری را در لیگ برتر حفظ می کرد ،گفت: بر فرض اینکه فدراسیون چنین لطفی به ما می کرد و ما را نگه می داشت، با آبروی رفته چه می کردیم؟

وی افزود: اینکه گرگان با این همه قدمت و سابقه و حضور مداوم در لیگ باید کارش به جایی برسد که فدراسیون او را حفظ کند؟ یعنی خودمان از عهده این کار بر نمی آئیم؟

حمیدرضا کلاسنگیانی مدیریت بسکتبال را ضعیف خواند و اظهار داشت: بارها گفته ام که مدیریت در ورزش بسکتبال ضعیف بوده است. در این مدت فقط یک مدیر داشته ایم که هم رییس هیات بسکتبال استان بوده و هم مدیرعامل تیم شهرداری. ایشان چه کارنامه درخشانی در بسکتبال داشته است؟ چرا کسی عدم موفقیت او را مورد بازخواست قرار نداده است؟

وی افزود: هم شورای شهر که بودجه تیم را تامین می کند و هم مسئولان ورزش به عنوان متولیان ورزش استان باید به این قضیه ورود می کردند.

کارشناس بسکتبال گرگان توجه به رده های پایه را خواستار شد و گفت: ما در ورزش پایه احتیاجی به پول نداریم. مردم گرگان اینقدر راغب و مشتاق هستند که برای ورزش پایه سرمایه گذاری می کنند. مشکل ما فقط برنامه ریزی است و مدیری که پای کار بایستد.

وی در مورد عملکرد شهرداری در فصل گذشته تصریح کرد: پارسال تلفیق 3، 4 بازیکن باتجربه در کنار جوانان گرگانی باعث نتیجه چهارمی در لیگ شدند. از طرفی کدام مدیر عاقلی 80 درصد ترکیب تیم را تغییر می دهد در حالی که تیمش فصل قبل چهارم شده است؟

کلاسنگیانی که از وی به عنوان یکی از شاهدان قرارداد مجتبی بنی عقیل در سال گذشته یاد می شود درباره مدت قرارداد وی که بعدها باعث بروز حاشیه هایی شد اظهار داشت: بنی عقیل را من با اختیار آقای کبیر به گرگان آورده بودم و او را راغب به قرارداد بستن کردم.

وی افزود: توافق اولیه این بود که قرارداد او مانند بقیه بازیکنان که در آن سال آمده بودند یکساله باشد. اما قرارداد بستن آنها با رفتن من از تیم مصادف شد و من لحظه عقد قرارداد حاضر نبودم.

بازیکن سابق بسکتبال گرگان بازهم به مدیریت فعلی اشاره و خاطرنشان کرد: شما ببینید در زمان مدیریت فعلی چه کسانی از بسکتبال گرگان جدا شدند؟ آیا همه ما بد بودیم که رفتیم؟ مدیر کسی است که از حداقل امکانات نهایت استفاده را ببرد اما ما سرمایه سوزی کردیم و داشته های خود را از دست دادیم.

وی بیان کرد: در 10 سال گذشته مدیریت بسکتبال در جذب اسپانسر هم ناتوان بوده است. آیا می شود اسم این را مدیریت گذاشت؟ اگر مدیر نتواند برای بسکتبال حامی مالی پیدا کند پس برای چه می ماند؟ آنها این قدر هم شهامت ندارند که استعفا دهند و بگویند که این کار از توان من خارج است.

کارشناس بسکتبال گرگان با تاکید بر اینکه گرگان ظرفیت داشتن دو تیم در لیگ برتر را ندارد گفت: سولن بهشت هیرکان تیمی است که در لیگ یک سرمایه گذاری کرده و در حال صعود به لیگ برتر است. امیدوارم که نتیجه لازم را بگیرد و به سوپرلیگ بیاید اما تاکید می کنم که گرگان توان و ظرفیت داشتن دو تیم در سوپرلیگ را ندارد.

وی افزود: بخش خصوصی آمده و برای لیگ یک چند صد میلیون هزینه کرده اما برای سوپرلیگ به مراتب بیشتر از این لازم است. امیدوارم بتواند هزینه کند و در لیگ برتر باقی بماند.

حمیدرضا کلاسنگیانی که ابتدای فصل با تیم شهرداری به توافق نرسید مهم ترین دلیل آن را این طور عنوان می کند: بین قراردادها تناسبی وجود نداشت و من هم نمی توانستم با آن شرایط کار کنم.

کلاسنگیانی در پایان گفت: در هر صورت لیگ امسال تمام شده و از الان باید به فکر سال آینده باشیم. تصمیم گیرنده های بسکتبال از همین الان بنشینند و برنامه ریزی کنند.