به گزارش خبرگزاری مهر،‌ قادر طراوت‌پور دبیر اجرایی هشتمین جشنواره شعر فجر از انتخاب استان ایلام به عنوان میزبان نخستین کارگاه استانی شعر فجر خبر داد و گفت: نخستین کارگاه آموزش، نقد و بررسی اشعار شاعران جوان در تاریخ 25 اسفند ماه به میزبانی استان ایلام برگزار می‌شود.

وی افزود: دو تن از چهره‌های ملی شعر با انتخاب کمیته علمی در این کارگاه حضور خواهند داشت. در استان ایلام نیز بهروز سپیدنامه و جلیل صفربیگی میزبان برگزاری این کارگاه خواهند بود. این کارگاه با حضور شاعران استانی و به مدت یک روز در اداره کل ارشاد استان ایلام برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی هشتمین جشنواره شعر فجر با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه‌های آموزشی در استان‌های کشور گفت: کارگاه‌‌های استانی هشتمین جشنواره شعر فجر با هماهنگی اداره کل استان‌ها و با حضور شاعران استانی در ایام برگزاری هشتمین جشنواره شعر فجر برپا می‌شوند. در این کارگاه‌ها آثار شاعران جوان مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

طراوت‌پور گفت: برگزاری این کارگاه آموزشی در استان‌های گلستان، هرمزگان، مازندران، کردستان، گیلان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز در حال برنامه‌ریزی است و در آینده نزدیک زمان برگزاری آن‌ها در استان‌های میزبان اعلام می‌شود. همچنین قصد داریم تا پیش از برگزاری مراسم اختتامیه هشتمین جشنوراه شعر فجر این کارگاه‌ها را به تناوب در تمامی استان‌های کشور برگزار کنیم.

علاقه‌مندان برای شرکت در هشتمین جشنواره شعر فجر فرصت دارند تا پایان 25 فروردین 93 آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت fpoem.ir مراجعه کنند.

برگزاری نشست اعضای شورای سیاست‌گذاری در هفته جاری

شورای سیاست‌گذاری جشنواره شعر فجر یکشنبه هر هفته جلساتی را برای برنامه‌ریزی و هم‌اندیشی درباره مسائل مختلف جشنواره برگزار می‌کند. این هفته هم، جلسه شورای سیاست‌گذاری در اواخر هفته با حضور اعضا برگزار خواهد شد.

سیدعلی موسوی گرمارودی، محمد علی معلم دامغانی، عباس کی‌منش (مشفق کاشانی) محمد علی مجاهدی، محمد علی بهمنی، حسین اسرافیلی، علیرضا قزوه، پرویز بیگی حبیب‌آبادی، فاطمه راکعی، سعید بیابانکی، عبدالجبار کاکایی، محمود اکرامی‌فر، افشین علاء، موسی بیدج و فاضل نظری اعضای و سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی رئیس شورای سیاست‌گذاری هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر هستند.