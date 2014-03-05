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۱۴ اسفند ۱۳۹۲، ۲۱:۱۶

همایش رابطین نهادها و سازمان های دولتی در اراک برگزار شد/جایگاه سازمان های دولتی در پیشگیری از جرائم

همایش رابطین نهادها و سازمان های دولتی در اراک برگزار شد/جایگاه سازمان های دولتی در پیشگیری از جرائم

اراک - خبرگزاری مهر: همایش رابطین نهادها و سازمان های دولتی فرماندهای انتظامی استان مرکزی روز چهار شنبه در نمازخانه ستاد فرماندهی انتظامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی عصر چهارشنبه در این همایش ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده در خصوص ارتباط سازمان ها و نهادهای دولتی گفت: همه باید در راستای حفظ امنیت و ارتقاء نظم عمومی در جامعه تلاش کنند.

 ایرج کاکاوند با اشاره به اینکه همدلی و همراهی دستگاه های با یگدیگر سبب ایجاد نظم عمومی در جامعه می شود، خاطر نشان کرد: باید با برنامه ریزی های مناسب و اطلاع رسانی به موقع موضوعات امنیتی را به اطلاع مسئولان برسانیم تا در تمام حوزه ها تصمیم گیری لازم را داشته باشیم.

وی  بیان کرد: نیروی انتظامی یکی از مهمترین و بزرگترین سازمان های کشور از جنبه های اهمیت و حساسیت ماموریت و همچنین وسعت جغرافیایی خدمات ، تنوع خدمت و عده دریافت کنندگان خدمت است که این مهم نشان دهنده اهمیت وظایف و مسئولیت ناجا است.

 کاکاوند با اشاره به اینکه نیروی انتظامی مسئولیت حفظ و امنیت کشور جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، ادامه داد: همه دستگاه ها و نهاد ها نقش محوری را در ایجاد، حفظ و ارتقاء امنیت در سطح کشور دارندو آخرین دستگاه نیروی انتظامی نیروی انتظامی است که در صحنه حضور آشکار و فعال دارد.

وی خاطر نشان کرد: باید با برنامه ریزی مناسب، اطلاع رسانی به موقع موضوعات امنیتی را به اطلاع مسئولان برسانیم تا در تمام حوزه ها بتوانیم تصمیم گیری لازم را داشته و شاهد ارتقاء امنیت در سطح جامعه باشیم.

نقش و جایگاه سازمان های دولتی در پیشگیری از جرائم و آسیب ها

 سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی ضمن تاکید بر نقش و جایگاه سازمان های دولتی در پیشگیری از جرائم و آسیب ها و حذف بسترهای آسیب زا گفت: این امر و تقویت وفاق اجتماعی و همسویی سازمان های دولتی در پیشگیری و مقابله با تهدیدات اجتماعی از جمله اهداف نیروی انتظامی در اجرای برنامه ها است.

 سید احمد خسروی توسعه و تعمیق ارتباط میان ناجا و سایر مراکز دولتی و بستر سازی برای اجرای طرح های مشترک و اثر بخش و بهره برداری از ظرفیت های متقایل طرفین برای کنترل و غلبه بر جرایم و آسیب های اجتماعی و نیز تجلیل از فعالان این عرصه و فعالان آموزش همگانی را از دیگر اهداف برگزاری این همایش دانست.

وی نیل به راهکارهای اجرایی پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق تعامل با مراکز دولتی و بهره مندی از تجارب متقابل، بیان انتظارات متقابل ناجا و سایر سازمان ها و تقویت وفاق اجتماعی و همسویی سازمان های دولتی در پیشگیری و مقابله با تهدیدات اجتماعی را نیز ازجمله اهداف ناجا در ایجاد تعامل با دستگاه و برپایی همایش دانست.

سرهنگ خسروی با بیان اینکه شناسایی و زمینه سازی برای حذف موانع و مشکلات موجود برای همکاری متقابل ناجا و سازمان های دولتی و دستیابی به عالی ترین سطح هماهنگی و پوشش ماموریتی میان ناجا و سایر سازمان راهی موثر در امر پیشگیری است، ادامه داد: امنیت و آرامش کنونی جامعه مرهون خون شهیدان است که از قبل، حین و بعد از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، دفاع مقدس و تابحال از همه چیز خود گذشتندتا این امنیت و آرامش را به دست آوردند

وی گفت: در سال 92 بیش ازپنج هزار و 147 جلسه و ارتباط مستقیم با نهادها و ارگان ها 45 نشست 28 گردهمایی و 195 طرح مشترک در راستای مشارکت با سازمان ها به منظور پیشگیری برگزار شد  

خسروی حضور در مساجد، مراکز آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی، برگزار جلسه در دانشگاه ها و نشست با کارکنان دولت را از دیگر فعالیت های این معاونت در حوزه ارتقاء آموزش های همگانی در سال جاری دانست.

در ادامه این همایش مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در سخنانی گفت: در حوزه آموزش و پرورش سند تحول بنیادین راداریم که در آن ساحت های تربیتی و مراتب تربیت مشخص و به عنوان راهبرد آموزش و پرورش در حال اجرا است

محسن صفاییافزود: پرداختن به دو موضوع مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی از  عمده فعالیت های این نهاد است که در بخش پیوست های فرهنگی مخاطب شناسی، شناخت ویژگی های مخاطبان و  تعامل علمی و هدفمند ضروری است.

در ادامه این همایش دکتر فرزاد نوابخش، یکی از اساتید دانشگاه نیز به بیان سخنانی در رابطه با ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و چگونگی ارتباط سازمان های دولتی با یکدیگر پرداخت.

وی گفت: برای بالا بردن سطح امنیت اجتماعی باید راهکارهای جدیدی که در تمام جوامع اجرا می شود و خلاء های عاطفی را پر می کنند اجرا شود.

گفتنی است، در پایان این همایش از 36 نفر از رابطین دولتی و 4 نفر از مربیان و مدرسان برتر آموزش همگانی در سطح استان که در راستای آموزش های چهره به چهره در مدارس، مساجد و دانشگاه ها برگزار شده بود با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد

کد مطلب 2250292

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