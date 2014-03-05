به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش یک پلنگ و دو توله اش به گله دو چوپان در منطقه زرقان در مجاورت منطقه حفاظت شده بمو حمله ور شده و تعدادی از دامهای آنان را خورده بودند اما این دو چوپان از کشتن پلنگ خودداری کردند.

امروز چهارشنبه طی همايش "تنوع زيستي بستر حيات" از اقدام این دو چوپان از سوی محیط زیست و با حضور مدیر کل محیط زیست فارس و سایر مسئولان تقدیر شد.

همچنین در این مراسم از برخی فعالان مردمی محیط زیست نیز تقدیر به عمل آمد.

در این همایش رئیس بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز نیز طی سخنانی با اشاره به موضوع تنوع زیستی و اکوسیستمها گفت: شروع مفهوم حفاظت از محیط زیست از تلفیق عشق به این حوزه و یک اعتراف تلخ آغاز شد که ما با طبیعت خوب رفتار نکردیم.

دکتر رشید فلاح با اشاره به اینکه اعتراف اینکه ما با طبیعت رفتار منصفانه ای نداشتیم مفهوم حفاظت را نیز ایجاد کرد، افزود: این اعتراف سرآغاز این موضوع شد که اگر ما باور داریم که با طبیعت خوب رفتار نکردیم باید به دنبال دلایل و اثراث آن نیز باشیم.

وی با اشاره به اینکه در این رهگذر این سئوال نیز مطرح می شود که چه ارزشهایی در خور حفاظت هستند، بیان کرد: با این سوال به آستانه تنوع زیستی و کارکردهای اکوسیستم می رسیم.

رئیس بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز با اشاره به موضوع تنوع زیستی نیز بیان کرد: برخی مواقع از تنوع زیستی به سمت تعدد زیستی می رویم و یا گاهی تنوع زیستی برای ما به یک هدف تبدیل می شود.

به گزارش مهر، در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از عکسهای حوزه محیط زیست نیز در معرض دید عموم قرار گرفت.