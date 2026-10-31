به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در فضای مجازی نوشت: با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد می‌کنیم و بانک اهداف را بروز می‌کنیم.



وی افزود: هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند. پاسخ ما فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.