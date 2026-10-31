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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۰۸

سرلشکر علی عبداللهی: منتظر اقدام دشمن نمی‌مانیم

سرلشکر علی عبداللهی: منتظر اقدام دشمن نمی‌مانیم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در فضای مجازی نوشت: با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد می‌کنیم و بانک اهداف را بروز می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح در فضای مجازی نوشت: با تمام ظرفیت اطلاعاتی، تحرکات و آمادگی‌های دشمن را رصد می‌کنیم و بانک اهداف را بروز می‌کنیم.

وی افزود: هرگاه نشانه‌های اقدام خصمانه دشمن احراز شود، نیروهای مسلح در انتخاب زمان و نحوه پاسخ، منتظر آغاز اقدام او نخواهند ماند. پاسخ ما فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی خواهد بود.

کد مطلب 6995498
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      در حالیکه دشمن چند بار به شکل غافلگیرانه وحشیانه به ایران حمله کرده..و مکرراً تهدید هم میکند...با کوچکترین نشانه ای از تحرکات آن باید بصورت غیر متعارف پیش دستانه نابود شود..زیرا شاید اینبار نتوانیم پس از تجاوز دفاع کنیم.

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